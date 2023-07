Aleš Horčička provozuje v Mladé Boleslavi autoškolu. Věnuje se také autobusové dopravě a předsedá Asociaci autoškol. V ní chystá například projekty zaměřené na mladé řidiče, kteří by mohli jezdit autem pod dohledem mentora už v sedmnácti letech.

Aleš Horčička provozuje autoškolu i autobusovou dopravu | Foto: se svolením Aleše Horčičky

Původně měl jít jinou cestou. Už se chystal se nastoupit do mladoboleslavské automobilky Škoda Auto a odjet na zahraniční stáž. Jeho tatínek, který ve městě automobilů provozoval autoškolu, však náhle zemřel. „Bylo zapotřebí dokončit stávající kurzy a autoškolu uzavřít,“ vzpomíná Horčička, který tehdy dokončoval vysokou školu.

Nelehkého úkolu se nakonec ujal, ostatně v autoškole vyrostl a vyzkoušel si tam účetnictví, administrativu a udělal si i učitelské profesní průkazy všech skupin. „A takhle už to zavírám přes patnáct let,“ usmívá se majitel autoškoly, který si dnes už neumí představit, že by se věnoval něčemu jinému. Aleš Horčička je totiž svou prací naprosto pohlcen.

První vzpomínky na autoškolu má, když mu byly tři roky. „Tatínek mě brával do práce, kde mě posadil do trenažeru, a já jsem si během dětství takhle najezdil stovky hodin, což mě perfektně připravilo na opravdové řízení, které jsem tak ovládl mnohem dříve než v osmnácti letech,“ ohlíží se v čase.

První stroj, který řídil, byl traktor Zetor 3011. Dodnes je v rodině. „Jezdil jsem s tatínkem a dědečkem do lesa, kde mne občas nechali popojet. Takhle jsem postupně řídil všechno. Podotýkám, že jen tam, kde to šlo, na účelových uzavřených komunikacích,“ vzpomíná Horčička, který dnes může učit řízení doslova čehokoliv.

Nyní už ale učí jen budoucí řidiče autobusů, jinak se věnuje hlavně teorii a školením. „Nedokážu najít tolik času, abych se s klientem svázal na tři měsíce při výcviku,“ vysvětluje. Kromě autoškoly se zaobírá také autobusovou dopravou, která představuje další větev jeho podnikání.

Přestože se svému oboru věnuje celý život, není mu jedno, když někdo ze žáků neuspěje u zkoušek. „Každý neúspěch žáka autoškoly je pro mě zklamáním. Mrzí mě to a přemýšlím, kde je příčina,“ říká.

Nové programy pro mladé řidiče

Horčička také předsedá Asociaci autoškol. Tam se věnuje mnoha zajímavým projektům. „Aktuální je například Start Driving, což je program pro mladé řidiče do 24 let, kteří zdokonalují své řidičské dovednosti po dokončení autoškoly. Z toho vychází další program s názvem L17, který umožní udělat si řidičský průkaz už v sedmnácti letech a jezdit potom pod dohledem mentora, nejčastěji rodičů. To je záležitost, která by měla být možná od ledna příštího roku,“ přibližuje ještě Horčička.