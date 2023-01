Její sportovně-charitativní projekt Adventní běhání, který již osmým rokem začíná vždy 1. a končí 25. prosince, zase ukazuje Čechům, že pro dobrou věc se mohou spojit tisíce lidí, aniž by potřebovali cokoliv víc než vlastní nohy.

Sympaťačka s nakažlivým smíchem získala v roce 2019 ocenění Via Bona od nadace Via a v roce 2021 ocenění Laskavec od Nadace Karla Janečka.

Ve svých 39 letech má za sebou rozmanitou kariéru. Už když po maturitě pečovala o dcerku úspěšného basketbalisty v USA, uvědomila si, že vlastní výdělek není to nejdůležitější. „Táta holčičky jezdil domů jen občas na víkendy. Tehdy mi došlo, že ani nejlépe placená práce nemusí zajistit štěstí,“ vzpomíná. Původně tam jela jako au-pair, pak začala pracovat v jedné firmě jako office managerka, za mořem pobyla dva roky.

Posléze se jí podařilo prorazit v ubytovacím segmentu, a to doslova od nuly. Z pozice uklízečky se rychle vypracovala na regionální manažerku sítě hostelů YHA, která je zároveň jednou z největších britských neziskovek. „Při téhle práci jsem viděla, že aby byla nezisková organizace funkční, nestačí jen vzletné ideje. Je potřeba pracovat systematicky a dělat i nepopulární kroky, pokud je to potřeba. Říkali mi Czech bulldog,“ vzpomíná se smíchem. Krachující pobočky totiž buď resuscitovala, nebo zavírala. V Anglii přitom působila sedm let.

Zmíněnou pomoc pražským bezdomovcům a běžící projekt stavby veřejných toalet v Africe realizovala ve spolupráci s Mathiasem Schwenderem – zakladatelem hotelové sítě BoHo, v níž pracovala jako generální ředitelka. Jeho bratr, misionář v Africe, odkoupil v Ghaně po skončení své mise budovu, v níž působil.

„S Mathiasem postavili hostel, který si na sebe překvapivě docela vydělal. Aby zůstaly peníze v zemi a prospěly místním, začali stavět veřejné toalety. Záchody totiž zdaleka nejsou v těchto končinách standardem, místní jsou nuceni vykonávat potřebu do otevřených stok. Toalety tak pomáhají snížit přenos chorob, na které zbytečně umírají i malé děti,“ vysvětluje Babeta, která v Ghaně nebydlela, ale jezdila tam na služební cesty, aby pomáhala se stavbou hostelu, zaváděním systémů a poté i se stavbou veřejných záchodů.

V současné době Babeta pracuje na projektu GARD s bývalým fotbalistou Marcelem Gecovem a jeho společníkem Jaroslavem Šustou, kteří koupili zpustošený zámeček se statkem ve Vlastějovicích nedaleko Zruče nad Sázavou.

„Společnými silami se snažíme areál zrekonstruovat a vybudovat v něm boutiqový hotelový resort s důrazem na architekturu a design. V resortu by neměl chybět hotelový bazén, wellness, obora či multifunkční hřiště,“ dodává Babeta Schneiderová.