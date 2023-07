Tuhle loď stojící padesát metrů od Berounky vedle cesty kousek za nižborskou sokolovnou prostě nejde přehlédnout. Druhým rokem tu v létě provozuje Bistro HST-P48 sedmačtyřicetiletá Barbora Hanáková.

Ryby, hranolky a pohoda u Berounky, to je současnost Barbory Hanákové Koupila nefunkční loď a přetvořila ji v bistro na břehu Berounky. | Foto: Deník/Jiří Macek

Po střední škole absolvovala dvouletou pedagogickou nástavbu a pak se vydala do světa médií. Nikde ani stopa po gastronomii. Až před lety začala po večerech a o víkendech pracovat v rodinné restauraci u vlakového nádraží v Nižboru. Dělala tam všechno možné – uklízela, objednávala a vozila zboží, byla servírkou i vrchní, starala se o „papíry“.

Před čtyřmi lety ale nastal zlom. V restauraci skončila, a protože se o sebe musela postarat, měla několik brigád najednou. Brzy jí ale začali chybět lidé a ruch kolem. Do života se jí vloudila nabídka jejího bratra Filipa: „Postav si u Berounky u mě stánek s občerstvením,“ navrhl jí.

„Vzpomněla jsem si, jak jsem byla s rodinou v americkém Oregonu, a tam, na břehu z lodě, prodávaly dvě holky fish and chips (ryba smažená v těstíčku s hranolky – pozn. aut.) v nepěkném industriálním prostředí. I tak tam každé ráno stála pohodová třistametrová fronta. Tak mě napadlo, že obyčejný stánek nechci, ale že si koupím loď a budu nabízet rybí chipsy.“

Barbora našla přes internet vyřazenou loď na prodej, která původně plula u moře v Německu. Když ji viděla, zamilovala se, a i přesto, že si její syn ťukal na čelo, ji v roce 2019 koupila. Kamionem a za podpory několika jeřábů ji dopravila do Nižboru. Následovalo covidové období, kdy Bára s bratrem Filipem a synem Tomášem celou loď zrekonstruovali. „Kluci svářeli, já se naučila brousit. Tehdejší výdělek z několika brigád jsem většinou směřovala do lodě, do železa. Tam jsem zapomínala na všechny starosti života.“

Její tatínek říkal, že ženská nepřemýšlí, ale má nápady. „Spoustu věcí jsem si představovala jak Hurvínek válku. Třeba sehnat řemeslníka, který udělá okna do lodě, byl nadlidský výkon a trvalo to rok. Ale brácha se synem mě vždy uvedli do reality a vše zajistili. Bez nich by to tu nebylo.“

Zavíráme? Až když odejdou hosté

Letos má Barbora Hanáková své bistro otevřeno druhou sezonu. O prázdninách okénko otevře v poledne a zavře, až když odejdou hosté. Před a po prázdninách otevírá o víkendu. „Já jsem tu pořád od rána do noci, maminka chodí ráno uklidit, zalije kytičky, srovná to tu. Mám tu vždy slečnu, která mi pomáhá. Jednou z nich je synova přítelkyně. Pomáhá mi také můj přítel. Mám okolo sebe skvělé lidi,“ pochvaluje si.

„Občerstvovna“ nese název Bistro HST-P48. „To je původní název té lodi a bylo mi řečeno, že se jméno lodi nemění, protože to nepřináší štěstí. Já nejsem moc ta, která se stará o reklamu a propagaci, tak název neřeším, jsem ráda, že sem lidé chodí.“

Často přitom Barboře docházely síly i peníze. Mnohokrát chtěla se vším praštit. „Zkrátka to bylo peklo. Jak jsem ale vloni otevřela, vše se změnilo. Ani ve snu by mě nenapadlo, že tohle místo u Berounky se stane mým novým životním impulzem.“

Barbora Hanáková je sice Nižboračkou, přesto se obávala, jak ji přijmou ti, které zná desítky let. „Nezklamali mě, chodí, jsou pohodoví, děti hrají badminton, lidé se skleničkou brouzdají v Berounce, povalují se na trávě, sedí na lavičkách pod stromy. Cyklisté položí kolo do trávy a dají si beze spěchu pivko. A když někdo odchází a třeba vystoupá po schodech, a řekne, že to bylo fajn – to jsou chvíle k nezaplacení.“

Tahle atmosféra, kterou dělají všichni její hosté, ji neskutečně nabíjí. Další velké plány a sny nyní nemá. „Prožívám nádherné životní období, jsem šťastná,“ dodává majitelka Bistra HST-P48.