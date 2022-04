Jedná se o restauraci s více než dvacetiletou tradicí. „Přesněji třiadvacetiletou,“ upřesnil manažer Jan Galetka s tím, že jde skutečně o podnik s historií. Na jeho místě původně stál Hotel Látal. Názvy se pak měnily podle toho, jaká provozovna tam zrovna byla. „Prostory zde byly i krátce po revoluci v socialistickém duchu a vše zde tak zůstalo až do doby, než do toho pan Žaludek starší sáhl a z gruntu to přestavěl,“ připomněl Galetka.