O tom, jak vznikl malý rodinný statek ve Slížanech, vypráví Deníku jeho zakladatelé Jiří Červenka a Martin Lajda.

„Začalo to tím, že jsem tady měl malý pozemek, na kterém jsem choval pár ovcí a postupně se to všechno nabalovalo a nabalovalo,“ usmívá se Červenka. Důležitým milníkem je rok 2014, kdy se farmářům podařilo odkoupit budovy, které dnes tvoří základ celého statku.

Zpočátku však sloužil hlavně jako útočiště pro zvířata zachráněná před jatky nebo z nevhodných podmínek. Proto také mohli místní na zdejších pastvinách kromě běžně chovaných zvířat potkat třeba lamy či klokana.

Dnes na statku chovají koně, prasata, nejrůznější drůbež a hlavně krávy, přesněji český červenostrakatý skot, jehož mléko od minulého roku zpracovávají ve vlastní mlékárně. „Vyrábíme máslo, zrající sýr, pařený sýr, nejrůznější ovocné jogurty, pomazánky, zákysy a spoustu dalšího,“ vyjmenovává Červenka.

Jednou z jejich specialit je i dezert s názvem Boženka. „Je to takový tvarohový dezert s čokoládou a mandlemi. Pojmenoval jsem ho po mé babičce, která mě vždycky hodně podporovala,“ vysvětluje Červenka.

Všechno poctivě

Takzvaná éčka v jejich produktech nenajdete. „Všechno je bez nejrůznějších konzervantů, barviv nebo éček. A ovoce, které dáváme do jogurtů je z našeho vlastního sadu, ne ze supermarketu,“ dodává.

O kvalitě výrobků svědčí i obrovský zájem zákazníků. „Když jsme otevírali mlékárnu, stála se před ní fronta. A lidé chodí pořád. Nestává se nám, že bychom něco nestihli prodat, spíše naopak,“ shodují se oba farmáři.

Kromě místních si na jejich produktech mohou pochutnat i lidé ze vzdálenějších koutů měst a obcí. Červenka s Lajdou totiž své výrobky dodávají do nejrůznějších farmářských obchodů napříč celou Moravou. Stejně je tomu i s farmářskými trhy, které pravidelně objíždějí.

Hospůdka a penzion

K současné mlékárně a asi dvaceti hektarům pastvin přibyla letos v srpnu i hospůdka s kavárnou. A to i navzdory současné covidové situaci. „Bylo to trochu odvážné, když hodně podniků naopak zavíralo, jenže my jsme na tom začali pracovat už před covidem, takže jsme neměli na výběr,“ usmívají se oba farmáři.

Přiznané trámy ze sedmnáctého století v kombinaci se zvolenými dekoracemi a kočkami procházejícími se okolo, tak dokonale dotváří atmosféru celého rodinného statku.

Kromě příjemného posezení uvnitř nabízí hospůdka v letních měsících také venkovní terasu s dětským koutkem. Návštěvníci tak mohou ochutnat některou z grilovaných specialit a u toho si užít pohodovou atmosféru s výhledem na jednu z pastvin.

Ani tím však příběh slížanského statku nekončí. Plány mají totiž oba farmáři stále velké. „Do budoucna bychom tady vedle chtěli vybudovat ještě malý penzion,“ uzavírají s úsměvem Červenka s Lajdou.