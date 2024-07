Kristýna Vávrová vystudovala na Veterinární fakultě v Brně obor bezpečnost potravin. V posledním ročníku se dostala díky kamarádce do mezinárodní firmy, která se zabývala dovozem surovin pro výrobu potravin. Když pak v rámci firmy nastoupila do oddělení kosmetiky, kde byla na jedné straně v kontaktu s výrobci surovin, a na druhé straně s výrobci kosmetiky, začala v ní růst touha po vlastní podnikatelské cestě.

„Často mě napadalo při návštěvách českých výrobců, že by bylo skvělé vymyslet něco vlastního,“ vzpomíná na začátek své cesty Kristýna Vávrová.

Do mezery na trhu vrazila nohu

Na okamžik, kdy se myšlenka na vlastní produkty začala měnit do konkrétní podoby, si paní Kristýna dobře vzpomíná. „Bylo to v roce 2016, když jsem při mateřské zašla na pedikúru a začala studovat produkty, se kterými pracovala moje pedikérka a které nabízela i na domácí péči. Podívala jsem se na složení, zeptala se na pár nejasností a bylo rozhodnuto. Hned jsem věděla, že by se to dalo udělat lépe.“

Pozornost, kterou Kristýna Vávrová věnovala produktům používaným její pedikérkou, rozproudila myšlenkový proces, který vedl k nápadu na vývoj vlastních, vylepšených produktů. Tento moment byl průlomový. Zrodil se záměr vytvořit produktovou řadu, která by poskytovala péči o nohy na profesionální úrovni.

Její vzdělání v oblasti bezpečnosti potravin se ukázalo být výhodné. Znalosti technologie tuků a důraz na kvalitu a bezpečnost výroby poskytly pevný základ pro pochopení a inovaci v kosmetickém průmyslu.

„Trh s kosmetikou je obrovský a konkurenční, ale podařilo se mi identifikovat specifickou mezeru, a to absenci české profesionální péče o nohy. S odvahou a vizí vyplnit tuto mezeru jsem začala pracovat na vývoji produktů, které by se mohly měřit s nejlepšími na trhu a nabídnout něco, co dosud nebylo k dispozici,“ vysvětluje.

close info Zdroj: Se svolením firmy BisBis zoom_in Prezentace produktů BisBis budí vždy velký zájem.

Kristýna Vávrová si vždy pečlivě vybere ingredience převážně původem z Evropy. Z těch pak ve výrobě v Hradci Králové vzniknou její produkty pro krásná chodidla pod značkou BisBis. Ona svým produktům absolutně věří a zdůrazňuje: „Troufám si říct, že jsme první na českém trhu, kdo nabízí kosmetiku na nohy v kvalitě, která se vyrovná top produktům na obličej a je velice účinná.“

Svoboda na vlastních nohou

„V roce 2020 přišly lockdowny kvůli covidu. Co se zdálo jako překážka, nám nakonec hodně pomohlo. Pedikérky bohužel musely zavřít své služby, ale měly čas na testování našich produktů. Malá krize přišla v podobě nedostatku obalů anebo papíru, ale myslím, že jsme to všechno zvládli bez paniky a bez dopadu na prodeje,“ vzpomíná Kristýna Vávrová.

A k začátkům podnikání ještě dodává: „Jsem typ člověka, co pracoval naplno i pro cizí firmu, takže v tom rozdíl nevidím. Nikdy jsem neměla úplně pocit, že by podnikání bylo náročnější, naopak jsem v něm viděla strašnou svobodu. A to jsem já.“