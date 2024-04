Co mají společného hedvábí, kresba a malba? Tyto tři pojmy charakterizují Blanku Drabovou z Bruntálu, která odmalička ráda kreslila. Když objevila malování na hedvábí, měla jasno, čemu se bude věnovat. Spojila síly se svou maminkou a pod značkou Blanka Drab spolu vytváří originální hedvábné oblečení pro ženy.

Blanka Drabová vytváří originální ručně malované oblečení z hedvábí | Foto: se svolením Blanky Drabové

Lásku ke kreslení v sobě měla odmalička. Když jí byly čtyři roky, vyhrála výtvarnou soutěž. „Namalovala jsem tehdy námořníka na loďce, jak pluje po moři. Nevím, co mě to v tu chvíli napadlo. Nikdy jsem totiž moře neviděla. Možná byla v tom obrázku symbolika. Touha po svobodě, hledání, dobrodružství, životní síle,“ vzpomíná Blanka Drabová.

Když se rozhodovala, čím se bude živit, vyhrála role učitelky. „Být paní učitelkou byl tehdy sen každé druhé dívky. Vůbec mě nenapadlo, že bych se mohla věnovat umění a jít touto cestou. Maminka jen nadhodila, že by se jí líbila oděvní škola v Prostějově, ale to pro mě bylo tenkrát nepředstavitelné,“ říká umělkyně.

Vystudovala český jazyk a výtvarnou výchovu, a i když ji práce učitelky bavila, cítila, že chce od života něco jiného. Před dvaceti lety měla možnost účastnit se kurzu malování na hedvábí a měla jasno, co by chtěla dělat. „Když jsem se dotkla štětcem hedvábí, hned jsem věděla, že tahle tvorba je pro mě. Byl to úžasný pocit,“ popisuje bruntálská rodačka.

Hned po kurzu si pořídila základní věci na malování na hedvábí a ve volných chvílích tvořila. Když pak dcery vyrostly, měla více času věnovat se svojí tvorbě. Po čtyřiadvaceti letech opustila místo ve školství a pustila se do podnikání naplno. Od šátků a šál začala tvořit první šaty, sukně a tuniky. Její maminka vždy velmi ráda šila tak spojily síly a pustily se do tvoření značky Blanka Drab.

Móda pro sebevědomé a jedinečné ženy

Pod jejich rukama vzniká originální, ručně malované oblečení z hedvábí. „Mám radost, když se z namalovaného hedvábí vykouzlí šaty a v našich modelech vidím rozzářené ženy. Hedvábí je lehký, vzdušný, příjemný, luxusní, přírodní materiál, a ten patří k ženě, která si dovolí mít na sobě jedinečnou tvorbu,“ říká.

Při pohledu na ženu pozná, co by jí slušelo. „Ve svých představách vidím barvy, vzory a styl, který by jí seděl. Každá barva nese nějakou energii, stejně tak symboly a motivy na oblečení. Tohle všechno může být pro ženu podporující. Svým oblečením promlouváme k okolí a dáváme o sobě vědět, kdo jsme,“ vysvětluje tvůrkyně originálních oděvů.

Diví se, že stále existuje spousta lidí, kteří neumí ocenit ruční práci. „Dávají přednost rychlým oděvním ‚fast foodům‘ a raději budou mít plné skříně levných věcí, které ani nevynosí, než pár kousků lokální tvorby,“ kroutí hlavou Drabová.

Základy malování na hedvábí předává lidem i prostřednictvím on-line kurzu Hedvábný svět. „Je to svět plný barev. Když maluji, uzavírám se do svého světa, vnímám jen natažené hedvábí na rámu a dávám prostor své fantazii,“ usmívá se.

Velkou oporou je jí rodina, která jí pomohla udělat k podnikání první krok. „Manžel by měl mít nad hlavou svatozář za vše, co pro mě udělal a stále dělá. Dospělé dcery mi pomáhají v oblasti marketingu a velkou podporou je pro mě maminka, která mě doprovází po celou dobu na mé cestě. Je to úžasná a inspirující žena,“ vyjmenovává Blanka Drabová, která ve chvílích volna ráda čte knihy osobního rozvoje, cestuje nebo se věnuje ročnímu vnoučeti.

Nechtěla úvěr. Na rozjezd Nebe v hubě si žena vydělala v kiosku na horách

Podnikání je pro ni životní styl, díky kterému se posouvá vpřed. „Je to cesta sebepoznávání. Občas jsem se přistihla, že závidím lidem, kteří mají stálé zaměstnání, a když přijdou z práce domů, mají čistou hlavu. Ale vím, že bych neměnila. Pracuji na svých snech, ne na snech druhých. Jsem šťastná, že jsem se rozhodla jít svou cestou. Stojí to za to,“ uzavírá Blanka Drabová.