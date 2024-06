Exotické pokojové rostliny se postupně staly její vášni, radostí i způsobem relaxu. A protože Blanka Plívová z Ústí nad Labem toužila tuto radost sdílet s ostatními, napadlo ji otevřít si obchůdek. Prodejnu rozjela navzdory epidemii koronaviru a v podnikání se jí daří. Jedním z důvodů je i to, že jí takový obchod na Ústecku chyběl.

Blanka Plívová ve svém obchůdku s exotickými květinami nabízí nejen nakoupené a pečlivě vybrané kousky, ale také vlastní výpěstky, které se staly hitem. | Foto: Deník/Tomáš Prchal

Blanka Plívová ve svém obchůdku s exotickými květinami nabízí nejen nakoupené a pečlivě vybrané kousky, ale také vlastní výpěstky, které se staly hitem. „Původně jsem se chtěla věnovat něčemu jinému, ale když rostlinám propadnete, tak už to nejde jinak. Jen doma mám na dvě stovky rostlinek a abych do obchodu přilákala zájemce, mám zde k dispozici i opravdové rarity,“ říká podnikatelka.

Stejně tak ji potěší zpětná vazba, když zákazník zašle foto, jak mu rostlinka prospívá. A kvituje rovněž volbu lidí, kteří dají před velkoobchodem přednost malému krámku s pestrým sortimentem a zakoupí si kvalitní rostlinku s poradenstvím.

Kvítkomat nabízí krásné luční kytice. Samoobslužný stánek vznikl ze staré skříně

Když už doma nebylo pro samou zeleň pomalu k hnutí, řekl jí manžel, že když má tolik kytek, proč je rovnou neprodává v obchodě. A paní Blance to přišlo jako dobrý nápad. Krámek si otevřela na frekventované ústecké Masarykově ulici i proto, že má ráda kontakt s lidmi a povídání o kytičkách.

„Účastním se také nejrůznějších trhů, školení, pořádám workshopy i v okolních městech. Od začátku jsem byla v obchodě téměř každý den a často až do večera. Nyní lépe dělím čas mezi podnikání a rodinu. Ale i tak se snažím zákazníkům vyjít maximálně vstříc a být k dispozici i jindy, nejen v otevírací době. Je spousta lidí, kteří za mnou přijedou z jiných měst, a tak není problém se domluvit individuálně,“ říká Blanka Plívová.

Pandemie obchodu pomohla

Dodnes vnímá své rozhodnutí začít podnikat s květinkami v době pandemie jako výborné rozhodnutí. „Byl to ten nejlepší čas. Všichni byli zavření doma a toužili po něčem, co je rozptýlí, zaměstná a čím se mohou kochat. Těžší časy přišly s panikou okolo cen energií. Lidé si teď více promýšlejí, za co utratí své finance. Nicméně nabízím něco, co je udržitelné, může dělat radost dlouhé roky a při starostech s rostlinkou je pro mě přirozené poradit.“

Blanka Plívová ve svém obchůdku s exotickými květinami nabízí nejen nakoupené a pečlivě vybrané kousky, ale také vlastní výpěstky, které se staly hitem.Zdroj: Deník/Tomáš Prchal

A když zjistila, že je na sociálních sítích i internetu zájem o květiny, zprovoznila nejdříve skupinu na facebooku a poté e-shop, který lze časově zvládnout lépe než sociální sítě. S balením a posíláním rostlin má letité zkušenosti. „Květináč s ubrouskem na povrchu obmotám strečovou folií, aby se substrát nevysypal, zavinu do vlnité lepenky a zabalím do materiálu dle počasí. Po upevnění v krabici ji vystelu výplňovým materiálem,“ popisuje. Přitom dává důraz i na ekologický aspekt.

I když si několikrát myslela, že danou kytku nezabalí kvůli velikosti nebo složitému růstu rostliny, vzala to jako výzvu. Když zákazníkovi rostlina přijde, musí z ní prý mít radost.

Práce je i koníčkem

Jejímu podnikání se daří kromě jiného i proto, že se snaží mít v nabídce vždy něco nového a neobvyklého. Aby si u ní vybral nejen začátečník, ale i zkušený sběratel a odlišila se také od konkurence.

Dodnes je jejím největším koníčkem přesazování, osazování dekoračních nádob a sklenic stejně jako vázání kokedam. Jde o obdobu varianty bonsaje pěstované v balu, vypadajícím jako mechová koule.

I když jsou kytky převážně ženská záležitost, třetina účastníků workshopů či přednášek jsou muži. A proč mít doma pokojové rostliny? „Zklidňují, přinášejí dobrý pocit i náladu.“

Zavřeno? Nevadí. Květinářství ve Mšeně nabízí květiny ze samoobslužné skříně

Na koníčky paní Blance moc času nezbývá, přesto přiznává, že miluje maminčinu zahradu. Je to prý sice práce, ale také velký relax. Především se ale věnuje synovi, který má hemofilii, tedy vzácnou genetickou vadu srážlivosti krve. V Česku je takových dětí na dvě stovky, dospělých čtyřikrát více.

Ráda také chodí do přírody a těší se z maličkostí, které v ní nachází. „Chtěla bych si někdy udělat i čas na skleněné vitráže, to bylo něco, co mě naplňovalo. Řezání a skládání barevných sklíček mi moc chybí. Ale částečně mi to nahradila výroba kokedam. Věřím, že vše má svůj čas.“