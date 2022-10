Minulý týden si stěžovala Praha 2 na špatné parkování koloběžek. V Praze 3 vznikla pro jejich uložení speciální místa. Jak řešíte situaci, když lidé pravidla nedodržují?

Aplikace uživatele nenechá zaparkovat, pokud neparkuje koloběžku na pevně daném parkovacím stání. Nemůže tedy ukončit jízdu někde jinde. Pokud by koloběžku pohodil mimo, tak se mu jízda neukončí a bude se mu dál načítat tarif. O to zvýšenou cenu potom musí zaplatit. Kromě toho se snažíme naše uživatele edukovat. Máme mechaniky, kteří nám koloběžky sváží, když jsou vybité, a zároveň je narovnávají, pokud jsou popadané.

Nevšední kavárna. Nadšenci ze Znojma uspěli v soutěži, píše o nich i Forbes

Máte pracovníky v terénu, kteří kontrolují dodržování správného parkování?

V aplikaci může veřejnost takový případ nahlásit přes QR kód. My potom na základě hlášení vyšleme mechanika, který to opraví.

Jak řešíte bezpečnost?

Uživatelé by měli mít helmu. Dáváme jim to vědět skrz aplikaci a snažíme se tak přispět k tomu, aby to dodržovali. Aby byla helma přímo na koloběžce je ale velmi těžce technicky proveditelné. Dáváme proto spíš důraz na prevenci a osvětu. Zároveň probíhá kampaň Buď jako motorkář. Motivujeme uživatele i tím, že můžou helmu vyhrát.

Kromě koloběžek máte i taxíky, sdílená kola a rozvážíte jídlo. Lidé si občas u kurýrů stěžují na porušování pravidel silničního provozu, špatné parkování a blokování provozu. Jsou za to u vás řidiči penalizováni?

V momentě kdy nám veřejnost nebo majitel domu nahlásí, že je tam špatně zaparkované auto, tak to prověříme a řešíme s kurýrem. Pokud by kurýr měl více hlášení, tak to může vést až k jeho blokaci. Spíše se zaměřujeme na zlepšení situace. Když k nám kurýři přicházejí pro boxy a registrují se do aplikace, tak je školíme. Dáváme jim instrukce o tom, jak se mají chovat i v rámci doručování jídla a dodržování silničního provozu. Negativních hlášení nemáme mnoho, pohybuje se to v řádu jednotek.

Mistr kuchař vařil prezidentům i králi. Jídlo musí mít smysl, říká Václav Šmerda

Vypadá to, že doba covidová je pro Bolt pryč. Co plánujete do budoucnosti?

Co se týče sdílených kol a koloběžek, dokážeme nově rozeznat, když na koloběžku nastoupí dva lidé. Máme to i patentované. Aplikace uživatele upozorní, že mají jezdit vždycky jen v jednom. Pokud by se to opakovalo, může je aplikace zablokovat. Nedávno jsme představili nabíjecí stanice, které by bránily špatnému parkování. Teď vyjednáváme pilotní projekt s Prahou. Je ale nutné domluvit umístění více takových stanic, protože to jinak nedává smysl. Stanice jsou výhodné i pro snížení emise způsobené dojížděním a vyzvedáváním koloběžek.

Co dalšího připravujete?

Současně připravujeme takzvaný opilecký test. V některých oblastech, v nočních hodinách, by uživatel musel před tím, než nastoupí na koloběžku, splnit jednoduchou hru, která by zjistila, jestli má v pořádku reakce a kognitivní schopnosti. V Praze máme nejnovější typ koloběžek, který má prevenci smyku. Předcházíme tak zablokování a zaseknutí kolečka, které by vedlo k pádu.

Nebavilo ho pracovat v obýváku. Podnikatel začal provozovat sdílené kanceláře

Vyvíjíte inovace v rámci šetrnějšího chování k životnímu prostředí?

V některých zemích máme kategorii pro elektromobily. V rámci vize Boltu říkáme, že města by měla spíš sloužit lidem než autům. Jeden z velkých problémů dnešní doby a městské dopravy jsou osobně vlastněná auta, proto se snažíme lidem nabízet alternativy. Mimo mikromobilitu a taxíky testujeme v Tallinu carsharing. Doufáme, že se v budoucnu objeví i v České republice.