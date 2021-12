Plány má velkolepé. V novém Pivovaru pod hradem chce pípy roztočit koncem příštího roku. Mělo to být už letos, ale vše zkomplikovala epidemie koronaviru a také rozsah prací. S části z nich podnikatel totiž nepočítal v takové míře.

„Vše konzultujeme s památkáři. V době koronavirové epidemie je navíc problém sehnat materiál i dělníky. Jsme ve skluzu. Kdybych stavěl pivovar na zelené louce, je to mnohem rychlejší a levnější. S tím jsem do toho ale šel. K historii starého pivovaru a tradici pivovarnictví v Boskovicích mám úctu. Pro mě jako podnikatele je to zajímavé téma,“ řekl Deníku Rovnost Řehoř.

Zchátralý pivovar loni vyměnil s předchozím majitelem za jinou historickou budovu v Boskovicích. Jízdárnu. Vedle pivovaru chce v další etapě do několika let postupně vybudovat i hotel. Plánuje rozjet varnu o objemu dvacet hektolitrů piva na jednu várku. Zaměří se na spodně kvašené ležáky od deseti do třinácti stupňů. Vařit bude také svrchně kvašená piva a speciály. Podle ročních období a různých akcí.

„Našim pivům ze začátku nechceme dávat konkrétní jména. Půjdeme odspodu a jednoduše. Výčepní desítka, polotmavá jedenáctka, ležák světlá dvanáctka. Jména přijdou později, to už bude takové zdobení. Zkraje se chceme zaměřit na chuť a kvalitu,“ sdělil již dříve Řehoř.

Jeho záměru fandí například Jan Zelený z Černé Hory na Blanensku. „Patoky z borůvek, třešní nebo jeřabin uvaří každý. Málo kdo však zvládne dobrou desítku. Vyrobit klasickou cestou tmavé pivo nebo kvasnicové, to už je dnes bohužel kumšt nebo spíše sen,“ tvrdí Zelený.

K Panskému pivovaru má osobní vazbu. Přímo v něm se totiž v roce 1943 narodil a žil tam až do svých jedenácti let. „Můj otec tam nastoupil v roce 1936 jako sklepmistr. A od roku 1938 tam pracoval jako podsládek. Pak jsme se přes pivovary v Jevíčku a Svitavách přestěhovali do Černé Hory,“ řekl muž. Deník Rovnost jeho vzpomínkám věnuje samostatný text.

Historie pivovaru sahá do 17. století

Historie Panského pivovaru sahá pravděpodobně až do 17. století. Posledním šlechtickým vlastníkem byla rodina Mensdorff-Pouilly. „Nejvyššího výstavu dosáhl pivovar v kampani 1910 až 1911. Přesně to bylo 10 462 hektolitrů za rok. Jinak se množství uvařeného piva pohybovalo v rozsahu pět až sedm tisíc hektolitrů,“ upřesnil Zelený, který se o historii Panského pivovaru zajímá.

V roce 1948 stát podnik Pivovar a sladovna Alfonse Karla hraběte Mensdorffa-Pouillyho v Boskovicích znárodnil. „Krátce poté v letech 1948 až 1951 fungoval pod národním podnikem Středomoravské pivovary a poté již jen jako sklad hraček a zeleniny,“ uvedli odborníci z Národního památkového ústavu.

Později místo opět částečně zprovoznil pivovar Černá Hora pro výrobu sladu. V restituci pak zchátralý komplex získala zpět šlechtická rodina Mensdorff-Pouilly. Léta byl bez využití. Před Luďkem Řehořem jej vlastnila boskovická firma Adonis JLPM. V roce 2018 se stal kulturní památkou.