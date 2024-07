Z pražských Vršovic putuje k zákazníkům špičková galanterie a třetím rokem i pánská kožená obuv na zakázku. Za vším stojí Ivan Petrův, který se do oboru vrhnul poté, co opustil svět IT.

Zapálený chlap, který rád přijímá výzvy. To je Ivan Petrův, který se jednoho dne rozhodl opustit svět IT a vydal se na nejistou cestu výroby kožené galanterie. Aby toho nebylo málo, v době covidu dozrál jeho nápad vyrábět koženou obuv na zakázku. A i když se jeho kroky mnohdy zdály bláznivé, vychází mu to. Vybudoval firmu Brašnářství Tlustý, kdy za 12 let existence evidují 170 tisíc obsloužených klientů.

Boty vyrábějí v Brašnářství Tlustý třetím rokem a zatím jich prodali přes 1300 párů. Pánská obuv přitom tvoří nyní téměř 30 procent obratu firmy. Ten byl vloni 37 milionů korun. Za prvním krokem byly kovbojské boty.

„V roce 1994 jsem si je u obuvníka nechal podrazit a spolu s ním jsme pak po letech, kdy jsem odešel z vedení firmy, která dodávala do světa informační systémy, založili firmu Brašnářství Tlustý a spol. jako společenství řemeslníků,“ říká Ivan Petrův.

Od té doby uplynula spousta času, Ivan Petrův dovedl firmu do stavu, že právě díky společnosti Brašnářství Tlustý vznikají v České republice kožené výrobky, jejichž parametry se vyrovnají produktům věhlasných módních domů.

Začínali s opasky, pak přidali další kožené věci

Společnost s patnácti zaměstnanci sídlí v pražských Vršovicích. „Náš koncept je unikátním propojením dílny, vzorkovny, showroomu, přibližujeme řemeslo zákazníkovi, který vidí detailně výrobu. Oblíbené jsou workshopy, o kamenné prodejně v centru města ale neuvažujeme, provozovnu máme také v Stříteži u Třebíče na Vysočině.“

close info Zdroj: Deník/Jiří Macek zoom_in Z pražských Vršovic putuje k zákazníkům špičková galanterie a třetím rokem i pánská kožená obuv na zakázku. Za vším stojí Ivan Petrův, který se do oboru vrhnul poté, co opustil svět IT.

V začátcích to byly opasky a peněženky. Současné portfolio výrobků je v Čechách nevídané – pánská, dámská, drobná i střední galanterie, vesměs zakázková výroba. K tomu se vrhl Ivan Petrův na zakázkové šití kožených bot pro pány.

„Je radost mít zákazníka, který si od nás odnese boty. Bota vám totiž nic neodpustí. Každý krok vnímáte buď dobře, nebo špatně. Staré ševcovské pravidlo zní: Není problém prodat botu jednou, ale podruhé. I proto jsme si v začátku, a děláme to opakovaně, nechali zpracovat průzkum. Ten nám ukázal, že zhruba třetina Čechů má problém se obout. A my jim poradíme a botu vyrobíme doslova na míru. I proto nabízíme 14 délek a pět šířek obuvi různých typů.“

Používají materiály jako věhlasné módní domy

Za dobu existence se firmě povedlo neslýchané. Oživila mrtvý obor a zákazníkům přináší výrobky, které vydrží roky, jsou dělané z výjimečně kvalitních materiálů, a přesto jsou stále dostupné.

„Používáme stejné materiály i komponenty jako věhlasné módní domy a rovnáme se i zpracováním. Jsme hrdí na to, že jsme česká značka, že vyrábíme ve stejné kvalitě jako ty světové. A nyní chceme nabídnout vrcholnou řadu výrobků pro nejnáročnější,“ vysvětluje Petrův, který právě uvádí do života řadu Tlustý Exclusive.

„Jde o výjimečné materiály, dokonalé zpracování, výrobky z této řady jsou vyrobeny v číslovaných mikrosériích nebo dostupné jen na dotaz. Příkladem je batoh Master. Klasický batoh je provedený ze špičkové teletiny, je na něm 122 dílců, je to vrchol řemeslného umění. Každá velká značka má batoh na vrcholu svého portfolia, nám to trvalo deset let, než jsme se k němu propracovali, výsledek ale stojí za to. Je to exkluzivní kus,“ říká.

Personalizovaná móda je u zákazníků populární

Česká jednička na poli kvalitních kožených výrobků nyní hlásí zdražování. „Děláme výjimečně kvalitní věci, náš výrobek zcela přizpůsobíme přáním zákazníků. Lidem výrobky z našich rukou slouží roky, nelze srovnávat rukodělný český výrobek s výrobkem z kontejneru z Asie,“ podotýká šéf společnosti s tím, že personalizovaná móda je u zákazníků velmi populární. Proto se chce nadále profilovat jako výrobce kvalitního až exkluzivního zboží na míru.

Ivan Petrův přiznává, že nezná slovo odpočinek a klid. „Pro podnikatele není klid motivace. Já myslím na práci pořád, mnohý by řekl, že jsem workoholik. Jenže když vás ta práce baví, je to něco jiného. Nikdy jsem nešel z práce ve čtyři s tím, že budu mít klid.“

Když se ale chvilka bez práce objeví, vychutnává si dění kolem rodiny. „Dříve jsem hrával v jazzové a rockové kapele na basovou kytaru a saxofon. To už je pryč, teď hudbu hlavně poslouchám a s dětmi, které hrají na housle, si občas zahrajeme. A s manželkou, kterou jsem poznal před lety na mé předchozí asijské pracovní štaci, rádi jezdíme na výlety. Já jsem ale zkrátka posedlý a relaxuju hlavně tak, že vymýšlím, co udělat, abychom se zlepšili, posunuli dál. To je pro mě nejen tvůrčí proces, ale i relax. Tak to postě mám. Mě práce nevyčerpává, ale naopak nabíjí,“ dodává podnikatel.