Ona je vystudovaná farmaceutka, on pracuje jako zemědělský inženýr. Devětadvacetiletí manželé Anna a Lukáš Víchovi z Větřkovic na Opavsku měli před pěti lety společný nápad. Rozhodli se spojit své dvě profese a pustit se do něčeho, co je bude nejen bavit, ale také živit. Proto si založili bylinkovou farmu. Oblíbené jsou u nich samosběry, které trvají až do konce léta.

Láska k přírodě a tomu, čemu mají oba profesně blízko, přivedla Annu a Lukáše Víchovy na myšlenku začít pěstovat nejrůznější byliny. Od svých příbuzných si pronajali políčka u obce Benkovice nedaleko Opavy a pustili se do podnikání. I když mají pěstování bylinek jako vedlejší činnost ke své práci, dělají ho s velkým zápalem a radostí. Na poli jsou každý den.

„Hospodaříme v bio režimu, jsme ekologičtí zemědělci. To znamená, že hospodaříme v souladu s přírodou a nepoužíváme žádné chemické postřiky. Například plevel likvidujeme ručně. Někteří návštěvníci jsou v údivu, kolik různého hmyzu, včel a broučků na našich bylinkách vidí. Tak by to v přírodě mělo vypadat,“ ukazuje Anna Víchová na políčku na jeden z řádků různých bylinek.

Jedním dechem hned dodává: „Lidé chodí sbírat nejčastěji heřmánek a chrpu k polím, kde se hospodaří ve velkém. Tam byliny rostou na krajích polí jenom proto, že na ně někdo nedostříkl herbicidem. Vy ale nevíte, jestli tam na ně už nebylo aplikováno nějaké hnojivo či jiný postřik. To ať si raději koupí bylinky v lékárně, kdy výrobci čajů alespoň dodrží ochranné lhůty použitých postřiků.“

Levandule, šalvěj, tymián, echinacea, meduňka, jitrocel, sléz, řepík lékařský, brutnák, oregano, chrpa, máta, měsíček lékařský, heřmánek nebo slunečnice. To vše si mohou u nich zájemci nasbírat. Nově vysadili manželé Víchovi len a ostropestřec mariánský. Největší zájem je však o měsíček, heřmánek a levanduli. Stále více lidí začíná chodit také pro jitrocel a echinaceu.

Vzájemná důvěra

„Pořádáme samosběry, takže si kdokoliv může přijít k nám natrhat, co potřebuje. Buď mi zavolají, nebo nám napíšou na Facebook či Messenger, že se u nás zastaví. Mohou přijít kdykoliv. Nasbírané bylinky si pak doma v klidu zváží a já jim napíšu částku, kterou nám pak pošlou na účet. Je to založené vyloženě na vzájemné důvěře,“ vysvětluje Anna Víchová.

Případy, že by lidé „šidili“ na váze nebo kradli, jsou podle ní výjimečné. Spíše bojují s plevelem a lesní zvěří. „Já si myslím, že když někdo má rád bylinky, tak není takový, že by potřeboval šidit. Často se nám stává, že nám dokonce pošlou nějaké peníze navíc, protože nás chtějí v naší práci podpořit. Říkáme si, že kdyby kradli, tak nám více nepošlou. Opravdu jsou rádi a vděční za to, že mohou přijít, protože u nás není moc míst, kde by někdo pěstoval byliny,“ zamýšlí se lékárnice Anička.

Klientelu manželů Víchových tvoří převážně ženy, které dokážou ocenit kouzlo bylinek. Denně přicházejí dva tři zájemci, o víkendech i více. Sezona samosběrů začíná od června a trvá do konce léta. Jen pro představu – kilogram čerstvě natrhaného měsíčku stojí 110 korun, heřmánek je za 120 korun za kilogram.

Práce na farmě zabírá manželům Víchovým hodně času, přes hlavní sezonu jim pomáhá rodina. O bylinky se starají denně, nemohou si dovolit nechat své výpěstky bez potřebné péče. „Měsíček musíte sbírat co dva dny, jinak zestárne a nemáte z toho nic. S chrpou je to stejné. U heřmánku je velký tlak na kvalitu, aby nějak vypadal. Máte na to třeba týdenní okno, kdy ho musíte sklidit, jinak už pak není kvalitní,“ popisuje Lukáš Vícha.

Manželé Víchovi ze svých bylinek vyrábějí také bylinné čaje, které pod značkou Bylinková farma Vichovi nabízejí na internetu a na trzích. Jak paní Anna dodává, lidé začínají v poslední době objevovat také blahodárné účinky slézu, který je skvělý třeba na žaludeční potíže nebo vykašlávání. A když ho dáte do čaje, změní barvu. „Je to taková kouzelná bylinka,“ uzavírá s úsměvem.