Andrea Košťálová z jihomoravského Katova v současnosti pěstuje přes sedmdesát druhů bylinek a vyrábí z nich dvacet různých bylinkových sirupů. Prodává je přímo „ze dvora“, ale i na farmářských trzích. Její přírodní produkty, které jsou výsledkem tradičních postupů i rodinné spolupráce, získávají i různá ocenění. A ona chce pěstovat ještě i další bylinky a otevřít si sirupárnu.

Andrea Košťálová v současnosti vyrábí 25 až 27 druhů bylinkových sirupů a zkouší další | Foto: Deník/Vladimír Vecheta

Andrea Košťálová, výrobkyně bylinkových sirupůZdroj: Deník/Vladimír VechetaJako profesním povoláním zdravotnice si Andrea Košťálová našla cestu k léčivým rostlinám již v dětství, když si v zimním období ze sušených bylin dělali doma čaje. Více se o bylinkářství začala zajímat před šesti lety a pokrokem pro ni byla následně účast v Bylinkové škole v Českém Krumlově.

První, vlastnoručně vyrobené sirupy udělala z kopřivy, bezu, máty a meduňky pro vlastní spotřebu a pro kamarády jako dárek. Sirupy chutnaly, a tak se z několika málo lahví stalo lahví několik set, a i toto množství se ukázalo, že nestačí. V současné době nabízí 25 až 27 druhů bylinkových sirupů a zkouší další.

Sedmdesát druhů bylinek

V Katově, na dohled od Velké Bíteše, kde Košťálovi žijí, si pořídili pole. „Bylinek je tam momentálně zhruba 70 druhů. Mezi ty základní, ze kterých vyrábíme sirupy, patří kromě máty a meduňky, které beru již jako standard, například tymián, mateřídouška, rozmarýn, saturejka nebo eukalyptus. Mým oblíbeným je yzop, který zná málokdo. Jde o magickou bylinku se spoustou účinných látek. Další mojí velkou srdcovkou je topolovka růžová, která je výborná na kašel,“ vyjmenovává Andrea Košťálová.

Každé býlí má svůj specifický způsob zpracování. Některá bylinka se maceruje zastudena, jinou je potřeba zahřát. Některá se luhuje 24 hodin, další 48 hodin, smrkové výhonky nebo jitrocel se macerují dokonce 14 týdnů. Sirupy Andrey Košťálové prozatím vznikají v kuchyni rodinného domu na povolení potravinářské inspekce.

„Není to tak, že si najdu recept na internetu a podle něho sirupy vyrábím. Zkouším, ochutnávám a teprve až jsem spokojená, pustím sirupy do oběhu. Trvá to i dva roky,“ poodkrývá tajemství své inspirace Andrea Košťálová s tím, že při jejich výrobě pomáhají manžel, syn i dcera.

„Sirupy děláme pouze z čerstvých bylin, které si sami trháme, takže víme, že jsou zdravé a čerstvé. Třeba typickou letní bylinou je máta. Tedy si ji natrháte a dáte macerovat do vody, v níž předem rozpustíte cukr, a přidáte do ní i citrony. Vodu zahřejete, aby se cukr rozpustil a citrony pustily svoji chuť. Necháte odležet 24 hodin, druhý den přecedíte a za studena přelijete do sterilizovaných lahví. Já sirupy ještě potom zavařuji, aby vydržely.“

Bylinková zahrada v KatověZdroj: Deník/Vladimír Vecheta

K tajemství zpracování bylin patří dokonce i čas jejich sběru. Je to jako v receptářích našich babiček a v lidových pověstech a legendách, kdy „bejlí trhané o svatojánské noci či při úplňku má čarovnou moc“. „Ony ty pověsti mají reálný základ,“ upřesňuje Košťálová. „Když totiž bylinu utrhnete ve správný čas, na správném místě a správně ji zpracujete, zachováte tím v rostlině její účinné látky, které pomáhají na různé neduhy.“

Edukační zahrada, sirupárna i čajovna

Sirupy Andrey Košťálové získaly v roce 2022 certifikát Brněnsko originální produkt. V roce 2023 přibylo i první místo v soutěži Zlatá chuť jižní Moravy za kopřivový sirup. Bylinkové sirupy jsou k prodeji přímo „ze dvora“, občas i na farmářských trzích.

„Se zahradní architektkou nyní plánujeme rozšíření zahrady tak, aby se sem vešlo 200 až 250 druhů bylinek. Chtěli bychom vytvořit nejen edukační zahradu, ale i příjemné regenerační posezení pro lidi. Zároveň bych chtěl mít oficiální sirupárnu, aby naše sirupy mohly putovat také do kamenných obchodů,“ plánuje Andrea Košťálová.

U sirupárny by podle ní neměla chybět ani malá čajovnička a zároveň vzdělávací místnost. „Ale opravdu jen malá, aby se nenarušil chod vesnice, protože naším cílem není, aby tu stálo 100 aut, ale aby ten klid a pohoda, které tu jsou, byly zachovány,“ dodává šikovná žena.