Někdo by si možná řekl – obyčejná maringotka. Trošku nenápadně stojí totiž tato hnědá kráska se žlutou střechou u autobusové zastávky v Hluboké nad Vltavou. Jestli ale něco není, tak rozhodně obyčejná. Když totiž přijdete blíž, zjistíte, že si tu můžete dát výběrovou kávu a také domácí dobroty a mnoho dalšího. To vše z rukou věčně usměvavého Vaška Máši a jeho partnerky Lucky.

Cafe Maringotku spolu otevřeli před třemi lety na pozemku Vaškových rodičů. Na jih Čech se tehdy vrátili z Prahy, kde do té doby spolu tento sympatický kluk z Hluboké a holka z Brna žili.

„Narodil se nám Václavík a Praha ani Brno se nám pro život s dítětem nezdály. V tu dobu jsme měli možnost žít chvíli tady u mých rodičů. Takže jsme se přestěhovali a říkali si, že nám tu chybí výběrová káva a také, že bychom mohli zkultivovat pozemek rodičů,“ začíná vyprávění 34letý Václav Máša.

Pomohli kamarádi

Jeho rodiče mají u domu pozemek, postavit kavárnu by na něm kvůli složitosti městských sítí nešlo, a tak tu místo toho otevřeli stánek s kávou. „Nechtěli jsme si na to půjčovat a roky splácet. Chtěli jsme do toho investovat tak, aby nás nemrzelo, kdyby to nevyšlo. A bylo třeba, aby to bylo na kolech,“ vysvětluje Václav Máša, jak přišli na maringotku.

close info Zdroj: Foto: se svolením Václava Máši zoom_in Potkat tu kromě Vaška můžete i jeho partnerku Lucku a jejich dvě děti.

Začalo tak hledání, někdy i zoufání, protože kvůli koronaviru vystoupala cena maringotek až na statisíce korun. Až náhoda tomu podle Vaška, který pracuje ve stavitelství, chtěla, aby jeho kolega z práce objevil maringotku, jež sloužila jako stavební buňka a pán se jí zbavoval.

Do dnešní podoby ji předělal sám za občasné pomoci kamarádů. „Dali jsme dovnitř nové lakované překližkové desky, lino, udělali jsme všechny rozvody, elektřinu a odpady. Přibyla tam nová výklopná okna. Původní zůstaly jen dveře a okno vzadu. Celý dřevěný plášť se zvenku obrousil od barvy a zachovala se přírodní barva dřeva s olejový nátěrem. Následně se nový prostor dovybavil gastrovybavením a momentálně je z maringotky plnohodnotný espresso bar,“ přibližoval změny.

Doprovodné akce i sladké dobroty

Potkat tu Vaška s Luckou a někdy i jejich dvě děti můžete od jara do konce září. Rodinné povinnosti a stálé zaměstnání Vaška jim prozatím více času na provozování kavárny nedopřávají. Kromě kávy tu na vás o víkendech čeká i nějaká ta upečená sladká dobrota.

„Kávu na espresso bereme od pražské pražírny Coffee Source, jedná se o směs etiopských a brazilských zrnek. Filtrované kávy preferujeme ze zrnek jednodruhových a kávu bereme z pražírny Kmen z Českých Budějovic. Vydali jsme se cestou výběrové kávy, což obě pražírny naprosto splňují. Co se týče sladkého, tak to si pečeme sami, přijde nám to osobnější. U nás je to spíše pekařina než cukrařina,“ říká.

V pomyslném kulinářském portfoliu mají zhruba dvacítku dnes již osvědčených receptů. „Koupil jsem si hned několik kuchařek. Dezerty se snažíme obměňovat v závislosti na tom, kolik máme času na přípravu, jestli je zima nebo horko a jaké ovoce je právě v zahradě nebo sadech. Nejoblíbenější jsou ale asi loupáky,“ prozrazuje. Jednou by k tomu měly přibýt i slané varianty.

Jen o tom přijít a dát si kávu to v maringotce být podle Vaška nemá. I proto tu organizují řadu doprovodných akcí, jako je ochutnávka kávy nebo divadlo pro děti.

Na své „práci“ má Vašek rád okamžitou návratnost. Jak sám totiž říká, na zákaznících je možné vidět hned, jestli jsou spokojení nebo ne. „Baví mě interakce s těmi lidmi. Ta komunita. Častými hosty jsou rodiny s dětmi a děti vybízí ke komunikaci napříč hosty,“ uzavírá Vašek.