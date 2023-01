O třináct let později si první sen začala plnit. „Tehdy už jsem toho procestovala poměrně dost a radila lidem z vlastní zkušenosti, kam mají vyrazit,“ vypráví, jak vznikla myšlenka začít podnikat v cestovním ruchu.

Zanedlouho založila živnost a začala nabízet cestovní poradenství. „V zahraničí je tahle služba poměrně rozšířená, označuje se jako travel consulting. Klientům doporučíte zajímavá místa v cizině a najdete vhodné místo k pobytu. Neobnáší to ale realizaci samotné cesty,“ vysvětluje.

Češi nebyli zvyklí platit za služby nad rámec ceny zájezdu. Proto se rozhodla založit cestovní agenturu a fungovat jako provizní prodejce cestovních kanceláří. „A najednou to šlo. Poradenství od té doby nabízím jako standardní službu k zájezdům zdarma,“ popisuje Lucie.

Kromě klasických zájezdů zajišťuje cestovní agentura Lucie Čambálové i různé zájezdy na míru včetně luxusních dovolených nebo pobyty v privátních vilách. Vloni oslavila deset let existence a přes pět tisíc obsloužených klientů.

Lucie Čambálová na dohled sopky Arenal na KostariceZdroj: se svolením L. Čambálové

Na nedostatek poptávek si nemůže stěžovat ani v současné době, kdy domácnosti bojují s inflací a drahými energiemi. „Cestuje se pořád. Mám pocit, že lidé žijí víc tady a teď a peníze chtějí utrácet za zážitky,“ říká.

Láska k sopkám

A co dělá ČambiTour úspěšným podnikem? Podle majitelky cestovky hlavně skvělí lidé ve firmě, osobní přístup ke klientům a hromada cestovatelských zkušeností. „Konkurence je v cestovním ruchu obrovská. Je třeba se něčím odlišit a získat si klientovu důvěru. Proto si na každého uděláme čas, zjistíme, co má rád, jaké má priority a co od dovolené očekává,“ líčí. A dodává, že každý dobrý prodejce musí mít cestovatelskou duši a být i trochu psycholog.

„Žiju si svůj sen, práce je moje vášeň. Je to štěstí a vlastně zároveň i prokletí. Dávám do toho všechno, a to mě někdy vyčerpává. Odpočinu si, až když sednu do letadla a vypnu telefon. Doma ho zatím odložit neumím,“ prozrazuje..

Kdo by hádal, že Lucie jezdí lenošit na bohem zapomenuté pláže, hádal by špatně. Její oblíbené cíle jsou aktivní sopky. A také se věnuje extrémním sportům. „Baví mě via ferraty, wakesurfing, kiteboarding nebo klasický surf. Aktuálně se snažím přeprat svůj strach z pádu na beton a učím se na surfskatu,“ říká žena, co žije cestováním i adrenalinem.

Tím největším motivátorem je pro ni ale čtyřletá dcera Natálka. „Baví mě jí ukazovat svět – a světe, div se, miluje sopky,“ směje se.