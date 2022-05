Zjistil, co může pomoci zemědělcům. Kdy hnojit či zalévat poradí chytrá aplikace

Takzvaně chytrá řešení pronikají do všech odvětví lidské činnosti, není tedy divu, že velmi zajímavé možnosti nabízejí také pro oblast zemědělství. Aplikace farmářům poradí kdy hnojit či kdy zalévat, aby měli co nejvyšší výnos a zároveň aby se chovali co nejšetrněji k půdě. Firmou, která s tímhle vším umí pomoci, je česká společnost CleverFarm. Populární je nejen v české kotlině, ale také v zahraničí, kde ji zemědělci velice rádi využívají.

Společnost CleverFarm a její aplikace | Foto: se svolením CleverFarm