Green Tree Food. Přesně za těmito třemi slovy je skryta totální změna životního stylu a splnění jednoho snu. Ten sen si splnil prostějovský podnikatel Martin Vybíral, který dnes vlastnoručně vyrábí skvělé čokoládové pralinky s vlastní náplní. Všechny pochutiny dělá tradičním způsobem tak, aby ho to především bavilo.

Martin Vybíral a jeho čokoláda Green Tree Food | Foto: se svolením Martina Vybírala

„Vybíráme jen kvalitní čokoládu, všechnu bez olejů a chemie. Proto si také mícháme sami náplně jen ze smetany a čokolády. Prostě chceme lidem ukázat, že to jde i jinak. Že i ta čokoláda může být dobrá,“ říká Martin Vybíral, majitel společnosti Green Tree Food, což je dnes již tradiční hanácký výrobce čokoládových pralinek a neobvyklých delikates.

Všechno začalo před pár lety… „Měl jsem sen naučit se dělat pralinku na kameni. Našel jsem si čokolatiérku, která mě to naučila. Temperovat čokoládu na kameni, tak jak se to dříve dělávalo. A začalo to jednou pralinkou. Přišel jsem s ní domů. No a tam hned zmizela ze stolu, asi chutnala,“ vzpomíná Vybíral. „A tak jsem udělal další a vše mi mizelo prakticky pod rukama,“ líčí.

Cesta k pralinkárně však nevedla úplně přímo. „V té době jsem sice podnikal částečně ve stejném potravinářském oboru, ale naprosto z jiné strany. Pak přišel rok 2017 a skončil jsem na jednotce intenzivní péče. Doktoři říkali: Buď rád, že jsi tady. Moc vážně jsem to sice nebral, nicméně jsem si poležel v nemocnici a došel k závěru, že je mi sice líto těch lidí kolem mě, ale tudy dál cesta nevede. Takže jsem během následujících tří měsíců zavřel firmu, propustil zaměstnance, pozavíral jsem úplně všechno. Prakticky od března do června. Se všemi jsem se snad poctivě vypořádal, nikomu jsem nezůstal nic dlužný,“ přibližuje změnu ve svém přístupu k životu.

Vlastní náplně do pralinek

Pralinky vyrábí poctivým způsobem jen z těch nejkvalitnějších ingrediencí. „Všechno je tedy založeno na tom, že především náplně do pralinek si děláme sami. Nekupujeme pasty. Naše pralinky nevydrží měsíce někde na pultě. Vydrží čtrnáct dní, tři týdny. Ale to málokomu, protože všichni je rádi co nejrychleji snědí,“ říká s úsměvem Vybíral.

Čokoládové pralinky od Martina VybíralaZdroj: se svolením Martina Vybírala

Postupem času se rozšířila i nabídka. „Dnes děláme zhruba patnáct druhů a začali jsme dělat bonboniéry. Jak celopralinkové, tak i v kombinaci s květinami. Naše specialita jsou ale celočokoládové. Zde si můžete sníst nejen pralinky, ale i celou čokoládovou krabičku. K této formě úpravy čokolády jsem se dostal přes skvělého člověka, jakým je Ruslan Vycherov, který umí pracovat s čokoládou i ve stylu soch a výtvarnictví,“ říká.

Využívá ovšem také moderní technologie. „Čokolády zdobíme pomocí 3D čokoládového tisku. Umíme udělat nápisy, přání, různá loga. Je to další ukázka toho, co všechno se s čokoládou dá dělat, a také tyto 3D čokotiskárny prodáváme, je to další zajímavý svět,“ říká Vybíral.

Čokopárty, cibuláda i čokowellness

Pralinkárna má otevřeno jen ve středu, další dny se zde musí věnovat výrobě i na zakázku. Ale kromě kamenné prodejny nabízí také e-shop. A pro milovníky čokolády zde nabízejí také další možnosti. Jednou z nich jsou „čokopárty“ – povídání o čokoládě, degustace a ukázka ruční výroby pralinek.

„Další super novinkou je Čokowellness. Není to nic velkého. Jsme ale certifikovaní jako čokoládoví maséři. Jsou tam i nějaké léčebné kontraindikace i indikace, čemu například čokoládová masáž může pomáhat,“ doplňuje Vybíral.

Kromě pralinek a čokolády má Green Tree Food v nabídce ještě dva zajímavé produkty, například Cibuládu.

„To vzniklo podobě jako pralinkárna a zhruba ve stejnou dobu. Byl jsem na nějakém kuchařském kurzu. Tam jsem se to naučil dělat. Jmenuje se to cibulová marmeláda. A zase jsem to předvedl doma a všem to chutnalo. Je to takové cibulové čatní postavené do sladka,“ popisuje Martin Vybíral.