Jedná se o sociální družstvo, zaměstnávající lidi se zdravotními limity a poskytující firmám náhradní plnění. „Neberu to tak, že bychom byli rozdílní. Protože limity máme všichni. Děláme věci společně a každý do týmu něco přináší,“ vysvětluje spoluzakladatelka podniku Pavlína Šafusová.

Když člověk vstoupí do takzvaného čokokrámku, může přes průhlednou stěnu pozorovat dění ve výrobně, kde se právě míchá a temperuje lahodná kakaová hmota. Prodejnu na začátku roku rozšířili, aby se tu návštěvníci volněji pohybovali a jen nestáli frontu. A také aby se mohli dát s pracovníky do řeči například o výběru kvalitních surovin.

Čokoládu si tu návštěvníci mohou nejen koupit, ale i vyrobit, dokonce i s vlastní náplní. Mohou přijet jednotlivci i skupiny. Když dorazí firma, může si odlít čokoládu do vlastních forem, které jí tu předem připraví. Zhotovují rovněž čokoládové předměty na zakázku, třeba firemní dárky nebo ceny pro závodníky.

Pralinky i pro chlapy

Místní čokolatiér René popisuje, jak do pralinek dávají netradiční náplně, mimo jiné i s ohledem na sezónní plodiny. „Když v okolí Krásné Lípy roste šípek, dáváme do nich šípek, to samé medvědí česnek. Zpracovávají je pro nás místní producenti. Na podzim je plníme třeba zázvorem. Vymýšlíme pořád nové náplně, teď například tokaj, whisky, cibulové čatní, chilli pasta. Všechno je čisté bez chemie, jinak to nedává smysl,“ líčí.

Čokoláda je pro muže radostí. Prodává už i 3D čokotiskárny a pořádá čokopárty

Na dotaz, zda takto naučili jíst pralinky i chlapy, kteří nemají rádi sladké, vysvětluje: „Skutečná čokoláda začíná na osmdesáti procentech kakaové hmoty a pak není vůbec sladká.“

Bere do ruky stříbrný sáček se surovinou a ukazuje na složení: „Tohle je stovková čokoláda, tam je jen kakaová hmota a kakaové máslo, není tam ani špetka vanilky na podporu chuti.“

Rádi by kvůli udržitelnosti odebírali kakao z Česka, ale zatím se prý botanikům nedaří, aby plody v českých podmínkách řádně dozrály.

Když se návštěvníci ptají, jak se i jako sociální podnik dokážou prosadit na trhu kvalitou, trochu tajemně říkají: „Přistupujeme k tomu tak, že nejsme prodloužené ruce stroje, ale lidé. Nechceme být v hlavním proudu trhu s čokoládovými výrobky, jdeme si svou cestou a s čokoládou si opravdu vyhrajeme.“