S nápadem vyrábět čokoládu přišel před více než dvaceti lety otec Františka Bačíka, který žil v Ekvádoru a měl známé, kteří pěstovali kakao. Uběhlo osm let, než rodina Bačíkova poprvé přivezla kakaové boby a další produkty z Ekvádoru a metodou pokus-omyl se pustila do zkušební výroby vlastní čokolády. Dnes vlastní malou rodinnou čokoládovnu v Troubelicích na Olomoucku.

V rodinné čokoládovně v Troubelicích vyrábí čokoládu z ekvádorských kakaových bobů. | Foto: se svolením Čokoládovna Troubelice

Čokoládový příběh rodiny Bačíkovy se začal psát v roce 2002, kdy se zrodila myšlenka na vlastní výrobu čokolády. „Táta pracovně cestoval po různých zemích světa a velkou část svého života prožil v Ekvádoru, který je proslulý pěstováním kakaových bobů. Mají tam ty nejpůvodnější odrůdy a nejkvalitnější boby na světě. A protože jsem v této zemi prožil část svého dětství, mám k čokoládě blízko,“ vzpomíná František Bačík.

Tehdy ještě studoval a z nápadu svého otce nebyl příliš nadšený. „O čokoládě jsme věděli jen to, že ji máme rádi. Tehdy byl na českém trhu obrovský přetlak, a když jsem v obchodech viděl tu spoustu čokolád, vůbec jsem do toho nechtěl jít. Navíc se většina čokolád prodávala za pár korun, protože nešlo o kvalitní čokolády, a já jsem měl pocit, že bych kvalitu nedokázal prosadit,“ vysvětluje nyní hlava rodinné čokoládovny.

Výrobu čokolády vzali od začátku

Postupně se však začal trend obracet, a tak v roce 2010 poprvé přivezli do České republiky z Ekvádoru kakaové boby a další kakaové produkty, které nejdříve pouze přeprodávali. Zároveň se také pustili do zkušební výroby čokolád. Chtěli vyrobit čokoládu z kvalitních surovin bez použití přídatných látek, bílého cukru, lecitinu a jiných rostlinných olejů kromě kakaového másla.

„Objednal jsem si malý melanžér z Indie, který se sice po krátkém čase rozpadl, ale pomohl mi alespoň v testování výroby čokolády. Spousta známých nám říkala, že práce s čokoládou je spíše ženská záležitost. Nikdo ale neviděl, co vše to obnáší,“ vzpomíná na začátky František Bačík.

Výroba kvalitní čokolády ho doslova okouzlila. Libuje si v odvážných chutích

„Nepracovali jsme s polotovary, které se jen rozpustí a odlejí do formy. Vzali jsme výrobu čokolády úplně od začátku. Receptury jsme tvořili v nejužším rodinném kruhu a místo nejlevnějších surovin jsme používali naopak ty nejkvalitnější,“ připomíná dále start podnikání.

Vytvořili a spustili e-shop, kde nejdříve prodávali kakaové produkty. Nabídku postupně rozšiřovali o další sortiment a později také o vlastnoručně vyrobenou čokoládu a další výrobky.

„Doma jsme balili objednávky a byli jsme vděční za každého nového zákazníka, což jsme dodnes,“ popisuje majitel rodinné čokoládovny a doplňuje, že první čokoláda určená k prodeji spatřila světlo světa v roce 2013.

Spojení české práce a chutě Ekvádoru

Všechny suroviny potřebné na výrobu čokolády putují z Jižní Ameriky přímo do Troubelic. „Táta nám zajišťuje nákup surovin od farmářů, dohlíží na jejich pěstování a zařizuje přepravu. Logistické záležitosti jsou sice velmi komplikované, ale my chceme vyrábět čokoládu z kvalitních surovin, což ty ekvádorské jsou,“ popisuje František Bačík, který se dříve věnoval zahraničnímu obchodu.

Čokoládovna funguje v bývalém statku, který si František Bačík svépomocí opravil. Jeho součástí je kromě bydlení také výrobna, balírna, sklady a prodejna.

„Jsem hrdý na to, že návrhy, stavební práce i většinu technologií na výrobu čokolády si děláme sami. Samozřejmě jsme ale některé stroje, jako jsou tempírky (stroje, ve kterých se čokoláda nejprve prudce zahřeje a pak ochladí, pozn. red.), museli koupit,“ říká František Bačík, který navrhl většinu strojů na výrobu čokolády.

Sametová či s kozím mlékem. Čokoholička Míša sbírá ocenění u nás i ve světě

Tím, že s rodinou bydlí v areálu čokoládovny, se mu práce neustále prolíná s rodinným životem. „Dříve jsem si například nedokázal představit, že se v objektu, kde bydlíme, bude pohybovat více lidí. Ale zvykl jsem si, jen jsem svým způsobem neustále v práci,“ říká majitel rodinné čokoládovny. Jako odpočinek bere samotnou práci, ale rád si se svými dětmi zahraje basketbal, podívá se na zápas nebo si zacvičí v domácí posilovně.

Čokoláda se jim nikdy neomrzí

I po jedenácti letech výroby čokolády si ji stále s chutí rád dá. „Jako malé dítě jsem měl čokoládu rád, především jednu ekvádorské značky, v dospělosti jsem byl spíše na maso. Ale čím jsem starší, tím více čokolády si dopřávám. Samozřejmě té naší,“ usmívá se podnikatel.

Výrobou čokolády si plní svůj sen. „Mým snem bylo vyrábět něco opravdu kvalitního, co tady nikdo jiný nevyrábí. Čokoládu jsem začal vyrábět také proto, že mi nechutnala žádná české značky. Jsem hrdý na to, že si pořád držíme nejvyšší kvalitu, a nestydím se za to, že jsme stále ‚malou‘ čokoládovnou s ruční výrobou. Je to týmová práce nejbližších kolem mě,“ dodává František Bačík.