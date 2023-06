Oděvní značka Contracor a celá její filozofie vychází ze španělského „a contracorriente“, což v překladu znamená „proti proudu“. Za jejím vznikem a fungováním stojí Michael Sečkář, fotbalový odchovanec Prostějova, který nyní hraje třetí ligu za Uničov. Oblečení jeho značky už si proto oblíbili i další fotbalisté, třeba reprezentant David Jurásek.

Michael Sečkář, fotbalový odchovanec Prostějova, který nyní hraje třetí ligu za Uničov | Foto: se svolením Michaela Sečkáře

Touha odlišit se a nenosit stejné oblečení jako ostatní. Přesně tohle byl motiv Michaela Sečkáře k tvorbě vlastních oděvů, který se nakonec vyvinul až do jeho vlastní značky Contracor. Nyní vyrábí a prodává šaty, trička, mikiny, tepláky, bundy, vesty, cardigany nebo kraťasy.

„Chtěl jsem se odlišit od ostatních a měl jsem nějaké kontakty na švadleny, a tak jsem si nejprve nechal šít věci pro sebe. No a protože jsem z fotbalového prostředí, chodil jsem v tom oblečení samozřejmě do šatny. A tam se začali ptát, co to mám na sobě, odkud to mám, a tak jsem to začal dostávat mezi známé,“ vzpomíná Sečkář na začátky svého brandu.

„Potom jsem rozjel e-shop. O všechno jsem se staral a pořád starám sám. A viděl jsem tam objednávku od Jana Bořila. Nejprve mi vůbec nedošlo, že by to mohl být ten reprezentant ze Slavie. Napsal jsem mu proto na Instagram a nakonec jsem mu objednávku zavezl osobně do Prahy,“ vzpomíná.

Fotbalisté? Stálá klientela

Nyní už má mezi Pražany dalšího stálého zákazníka, za Sešívané hraje také Sečkářův nedávný spoluhráč z Prostějova David Jurásek. Jeho výrobky jsou mezi fotbalisty hodně populární, již mezi nimi má stálou klientelu.

Nejprve byl Contracor zaměřený jen na pánskou módu, to se ale časem změnilo.

„Jezdívám na designové akce po republice. A hned na první z nich, když jsem si myslel, že mám vyloženě pánské oblečení, si to začaly kupovat ženy. Vypadalo to na nich také dobře, tak jsem se rozhodl, že sortiment trochu rozšířím. Přece jen ženské nakupují módu mnohem více než chlapi. Je to trošičku těžší, protože konkurence v dámském oblečení je větší, ale myslím si, že moje produkty jsou hezké a hlavně odlišné od toho, co je běžně v prodeji,“ říká Sečkář.

Contracor podle něj reprezentuje módu vyznačující se unikátní kombinací trendů, jedinečnosti, kvality a pohodlí. Každý oděv je určen pro ty, kteří se nechtějí podřídit mainstreamu. Kolekce pro Contracor navrhuje sám. Díky propracovaným detailům oblečení se snaží vyzdvihnout osobitý styl každého, kdo se rozhodne jít do toho s ním.

„Ale musím vše konzultovat se švadlenami, protože nejsem vyučený krejčí. Vše musí být uděláno tak, aby to šlo ušít. Mám to nastavené na to, že nechci dělat tisíce kusů, nechci dělat to, co prodávají řetězce. Chci, aby mé oděvy byly originální lokální výrobek. Mám svoje švadleny, materiál je od dodavatelů z Moravy, od kterých látky odebírám. Ty jsou buď vyrobené v Česku, nebo v Evropě, to je pro mě také zásadní. Naplňuje mě to, že vím, že ten produkt je vyrobený z kvalitní látky a šijí to mé šikovné švadleny,“ přibližuje Sečkář.

V plánu je kamenná prodejna

Jeho oděvy lze zakoupit přes e-shop, ale začíná už také plánovat kamennou prodejnu. „Přemýšlím o tom, uvidím, jak to dopadne. Zatím je to v jednání,“ podotýká ještě návrhář, který cizojazyčný název zvolil také proto, že by svůj originální český produkt v budoucnu rád prodával také v zahraničí.