Každý večer si nastavuje budíka nejpozději na čtvrtou hodinu ranní. Poté jí maminka nebo sestra zapletou jeden až dva dlouhé copy z jejích hustých světlých vlasů. Navleče si rukavice a začne hnětat těsto, které je pak základem pro její cukrářské klenoty. Seznamte se s třiadvacetiletou Samantou Imlaver, které nikdo neřekne jinak než Copatá cukrářka.

Copatá cukrářka si plní sen | Video: Deník/Martina Burda

Mladičká podnikatelka si letos počátkem roku otevřela vlastní cukrárnu v Rokycanech. Splnění dětského snu ale samozřejmě předcházela tvrdá dřina a mnoho odříkání. Copatá cukrářka si totiž ke svému podnikání vybrala podkrovní prostor, kde dříve býval tmavý taneční klub. Její tatínek tak měl plné ruce práce, aby z temného prostoru vykouzlil útulnou cukrárnu a pomohl tak dceři splnit její životní sen.

„Mám skvělé rodiče, bez nich rozhodně nebyla tam kde jsem, vlastně bych tedy nebyla vůbec,“ začíná své vyprávění vyjádřením díku nejbližším mladičká podnikatelka Samanta Imlaver, která v České republice žije se svou rodinou už od základní školy.

Právě v rodině získala první zkušenosti s pečením. „Táta je původně kuchař – cukrář a mami moc ráda peče. Je to už taková rodinná tradice vlastně. Táta ale své recepty zásadně neprozrazuje,“ říká Copatá cukrářka.

Cukrařinu studovala v Plzni a po úspěšném složení zkoušek pracovala pár let v oboru a přitom už hledala místo, kde by mohla naplno rozjet svůj byznys. To našla v Rokycanech. „Ve 4:45 už jsem v kuchyni. Okolo osmé hodiny už totiž musí být hotovo, protože tu pak naše hosty i obsluhuji. K snídani máme pravidelně čerstvé koblížky a skořicové šneky. Kavárnu zavíráme v pět a pak se uklízí a chystá těsto. Můj pracovní den tak má většinou 16 hodin,“ pokračuje.

Samanta Imlaver si veškerý sortiment ve své cukrárně peče sama. Pečení prý mají v rodiněZdroj: se svolením Samanty Imlaver

Nejvíce ji prý potěší, když jí zákaznice nevěří, že si vše, co zákazník vidí ve vitríně, připravuje sama.

„Vtipné třeba bylo, když se mi jedna paní ptala, odkud vozíme ty zákusky, že jsou výborné. Jestli prý od toho mám doklad, tak jsem odpověděla, že doklady mám jen od surovin, protože se to peklo tady v kuchyni,“ směje se mladá cukrářka a dodává: „Taky se mi stalo, mi pár u jednoho stolu požádal, ať zavolám paní majitelku. Tak jsem se jen otočila dokola a říkám, tak povídejte, já jsem majitelka. Také se divili a chvíli ani nevěřili.“

Nejlepší učitelka? Konkurence

A jak vnímá Copatá cukrářka konkurenci? Prý je právě konkurence tou nejlepší učitelkou. „Já si konkurence moc vážím. Nastavuje mi zrcadlo, dává mi podněty co zlepšit a zároveň mi nastavuje laťku a motivuje mě ke zlepšení,“ překvapuje úhlem pohledu Samanta.

Protože má moc ráda děti, přidala do své cukrárny také dětský koutek, čímž se zase ona odlišila od konkurence. „Maminky si to většinou moc pochvalují. Když pak vidíte v jejich i v dětských očích radost, to pak máte samozřejmě také sama radost,“ říká s úsměvem.

Hodně receptů si sama vymyslela a vznikly vlastně metodou pokus – omyl. „Mám tu opravdu různé dezerty, měním náplně a neustále se snažím vymýšlet nějaké moderní vylepšení. Často si tu také rodiče objednávají dorty na dětské oslavy, nebo třeba kytice z jahod a belgické čokolády pro kolegyně do práce,“ uzavírá Samanta Imlaver s tím, že jejím cílem do budoucna je vytvořit ze značky Copatá cukrářka síť kaváren i v dalších regionech.