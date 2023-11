Dorty milují děti i dospělí. Tato sladká pochoutka se stala symbolem každé pořádné narozeninové oslavy nebo svatby. Dorty také změnily život cukrářce Lucii Poustkové. Původně chtěla být překladatelkou a tlumočnicí, pak se ale rozhodla jinak a založila firmu Troublebaker.

Cukrářka Lucie Poustková ve své výrobně v Hradci nad Moravicí. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Během studia na vysoké škole si Lucie Poustková uvědomila, že se chce v životě věnovat něčemu, co ji bude více bavit a přinášet více radosti. Volba byla jasná vybrala si pečení dortů.

„Pečení bylo pro mě vždycky velkým koníčkem. Byl to pro mě únik z reality. Ještě jako studentka na brigádě jsem začala péct v jedné kavárně. Zpětná vazba od lidí mě utvrdila v tom, že to dává smysl a že jsou spokojeni s mými produkty. Říkala jsem si, že kdy jindy to zkusit než teď,“ popisuje své profesní začátky paní Lucie.

Začínala doma v kuchyni, po krátkém čase si pronajala prostory bývalé restaurace v budově městského úřadu v Hradci nad Moravicí. Pro rozjezd podnikání si nemohla vybrat horší dobu. Psal se rok 2020 a právě začínala covidová epidemie. Nejhorší měsíce přečkala a zakázek začalo postupně přibývat.

Připraví patnáct dortů týdně

Se svou kamarádkou a kolegyní Petrou v hradecké výrobně nyní připravují dorty, zákusky a další nejrůznější sladkosti. Na nedostatek práce si rozhodně nestěžují. Týdně pod jejich rukama vznikne zhruba patnáct dortů, cheesecaků a stovky zákusků. Dodávají také zákusky, koláče a další sladkosti do kaváren v nedaleké Opavě nebo na nejrůznější oslavy v okolí.

„Dort je důvod, proč se člověk na oslavu těší. Když dostanu dort od někoho já, tak mám z něj větší radost než z materiálních dárků,“ vysvětluje Lucie Poustková s úsměvem. O své práci mluví jako o srdeční záležitosti: „Pokud by mě to nebavilo, tak by to nešlo, protože je to i fyzicky náročné. Některé dorty mají i deset kilogramů, na nohou často stojím celý den.“

Lidé si chodí kupovat do její firmy Troublebaker nejčastěji dorty kvůli dětským narozeninovým oslavám a svatbám. Dávají si je mezi sebou také partneři k nejrůznějším výročím, specialitou jsou i velké svatební dorty.

A jakým zajímavým dortem se mohla pochlubit cukrářka Lucie v poslední době? „Byla jsem teď moc nadšená z podzimního svatebního dortu, který byl v podzimních barvách a ozdobený skutečnými šiškami a listy stromů. Teď se hodně používají nejedlé zdobící prvky z přírody, jako je jehličí, sušené trávy nebo květy. Je to dekorace, která se sundává,“ vysvětluje Lucie Poustková a jedním dechem doplňuje, že největší zájem je o klasické kulaté dorty.

Občas vyrábějí i hranaté dorty, ale o ně je zájem minimální. Opustila také výrobu dortů z marcipánu, protože jejich výroba je časově velmi náročné a zákaznici je kvůli mnohem vyšší ceně nechtějí.

Nejvíce v současné době prodávají dort s názvem Red Velvet, což je podmáslový vanilkový piškot kombinovaný s malinami a kyselým vanilkovým krémem. Potom je žádaná také „klasika“ v podobě světlého piškotu, vanilkového krému a malin nebo jahod. Dorty často zdobí i ovocem a makronkami. Hitem jsou i speciální krabičky se zákusky na svatého Valentýna, Den matek nebo víkendové krabičky.

Stovka na porci pro každého hosta

„Jde nám o to, aby naše výrobky byly chutné, vizuálně zajímavé a cenově dostupné. Ať to není bráno tak, že si můžete koupit dort jenom jeden ročně,“ vysvětluje Lucie. Na otázku, kolik svatební dort stojí, odpovídá: „To záleží na velikosti a zdobení. Když se snoubenci ptají, kolik bude stál, my jim říkáme, ať počítají za každého hosta a porci sto korun. K tomu musí připočítat 500 korun za pevný podtácek a výztuhy. Někdy se připočítá cena květin na zdobení nebo jedlé zlato. Zjednodušeně řečeno dort pro 30 hostů bude stát do čtyř tisíc korun.“

Lucie si také pochvaluje, že se jí podařilo za krátkou dobu vychovat pravidelnou klientelu. „Máme zákazníky, kteří si u nás objednávají dort na každé narozeniny nebo výročí svatby, třeba zmenšeninu svatebního dortu. Jsou nám věrni od počátku, kdy jsem s pečením začínala,“ říká spokojeně.