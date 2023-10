Na počátku byla myšlenka vyrobit dětem autíčko, které se bude předávat po generace. Nakonec Tomáš Večeřa založil ve Zlíně firmu Czech Pedal Car a živí se prodejem modelů a stavebnic šlapacích retro autíček. Každý kus je unikát, zákazník si může sám navolit konfiguraci, podobně jako v případě standardních automobilů.

Tomáš Večeřa, výrobce šlapacích autíček ze Sazovic. | Foto: Deník/Jan Karásek

„Šlapací autíčka vyrábím naplno přibližně sedm let. Napadlo mě to díky dětem,“ vzpomíná na začátek Tomáš Večeřa. Poctivá a kvalitní šlapací autíčka už totiž moc sehnat nešlo, takže se rozhodl poradit si sám.

„Z dětství si pamatuju šlapacího plechového moskviče. Ale ty už jsou dnes nedostupné. A pokud jsou, tak v žalostném stavu. Takže jsem objednal nějaké plechové autíčko ze zahraničí a přišel strašný šmejd… Vzal jsem si z toho aspoň volant a postavil první autíčko. Tak to vzniklo,“ říká Večeřa.

Úspěch přišel s kuličkovou dráhou. Nyní zná dřevěné hračky z Děčína celý svět

Cesta od prvního autíčka k firmě na jejich výrobu pak byla docela náročná. „S prvním autíčkem jsme jezdili v okolí a viděl jsem, že reakce jsou dobré. Tak jsem si říkal, že zkusím vyrobit více kusů,“ vysvětluje Večeřa.

Czech Pedal Car má malou dílnu s ruční výrobou. „Podílí se na tom zhruba patnáct řemeslníků. Celé autíčko vyrábíme ve Zlíně. A to, co sami nevyrobíme, kupuji od zlínských firem. To jsou třeba kolečka, která mají kuličková ložiska, plnou gumu a nosnost sto padesát kilogramů,“ popisuje Večeřa způsob vzniku autíček.

Zdroj: Youtube

Že jde o český výrobek, na tom si tento výrobce zakládá. „Když si lidé koupí naše autíčko a rozbijí třeba světýlko, tak si jednoduše objednají nové. Vyrábíme si je sami, ručně je malujeme. Takže v případě problému pošleme světýlko a zákazník už si ho namontuje. To se vám s čínským produktem nepodaří,“ podotýká.

Aktuálně jsou na výběr dva modely šlapacích autíček. Vůz s označením 440 je zmenšeninou klasické Škody Felicia. Model s názvem ZK1000 zase odpovídá Škodě 1000 MB. A proč zrovna design starých škodovek? „Mám rád starou techniku a myslím, že design šedesátých let je nadčasový. Jsou to nádherné tvary, ta auta mají duši. Takže proč se zabývat novými hranatými zahraničními auty, když můžeme vyrábět český design,“ říká Večeřa.

Nyní pracuje na novém modelu, který by měl být v prodeji kolem Vánoc. A již delší čas připravuje také autíčko podle Tatry 603. Autíčko je možné koupit hotové se spoustou příplatkové výbavy, nebo jako stavebnici a složit si ho ve vlastní dílně. Ale pozor, každé je unikát.

„Staví se podle přání zákazníka. Řekne si, jakou chce barvu, výbavu, jestli chce nerezové poklice, nebo bez poklic, s osvětlením nebo ne, jaké chce čalounění. Každý detail si může vybrat a navolit sám podle sebe,“ přibližuje Tomáš Večeřa.

Začínali s dovozem her z Ameriky. Kamarádi dnes deskovky také sami vymýšlí

Výroba jednoho šlapacího autíčka zabere zhruba dva až tři měsíce od objednávky. Každé dostane své výrobní číslo i malý technický průkaz. K tomu si lze ještě objednat další výbavu navíc, jako například vnitřní čalounění, funkce blikání a troubení, registrační značku na přání, firemní polep nebo luxusní balení v dřevěné krabici. Zadání šlapacího autíčka do výroby tak trochu připomíná proces koupě běžného osobního auta.

Autíček vyrobí zhruba sto kusů ročně a zákazníky má po celé Evropě. I když je cena mnohem vyšší než v případě supermarketových vozítek pro děti, o zakázky nemá firma Czech Pedal Car ze Zlínska nouzi.