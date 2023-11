Šijí kabelky šetrné k přírodě. Firma z Hodonínska používá pratelný papír

Pod značkou Design Ali vyrábějí v dílně v Ratíškovicích u Hodonína dámské kabelky a batohy různých velikostí, pánské motýlky s kapesníčkem, dětské kabelky a batůžky, ošatky do domácnosti, praktické boxy a obaly do domácnosti – to vše převážně z pratelného papíru.

Alice Polišenská (na snímku vlevo v zástěře) a Martina Fiamoli (na snímku vpravo) společnými silami vybudovaly firmu Design Ali | Foto: se svolením Design Ali