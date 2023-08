Možná jste ji potkali na nějakém řemeslném trhu. Usměvavá mladá dáma stojící ve stánku obklopená těmi nejroztomilejšími věcmi všech možných provedení. Řeč je o Michale Štěchové ze Štěpánovic nedaleko Lišova, která tvoří pod značkou miimo.

Potkat můžete Michalu Štěchovou třeba na Mint marketech. | Foto: se svolením Michaly Štěchové

Jak sám název napovídá, její cílovou skupinou jsou hlavně miminka, její výrobky mohou užívat i děti a maminky. Pro miminka vyrábí od roku 2017 hnízdečka, plenkovníky, přebalovací podložky, kapsáře a mnoho dalšího.

„Naše výrobky můžeme rozdělit do dvou sfér. Tou první jsou věci z kočárkoviny, což je naše gro. Jedná se o tašky, nebo třeba plenkovníky. Druhou jsou věci z bavlny, jako jsou mantinely, hnízdečka nebo různé deky. Třetí skupinu pak tvoří háčkované doplňky do dětských pokojů,“ přibližuje sortiment s tím, že nejčastěji po ní budoucí maminky, babičky a někdy i tatínkové chtějí hlavně produkty z kočárkoviny.

První v republice

Nejdůležitější je pro ni univerzálnost a praktičnost jejich výrobků. I proto sáhla po už zmíněné kočárkovině. „Je to oděruvzdorná a hlavně voděodolná látka, což je ideální,“ poukazuje na výhodu tohoto materiálu, ze kterého začala šít jako první v České republice.

„Chtěla jsem něco jednoduchého, jemného, ale stále dětského a nechtěla jsem hvězdičky nebo sovičky. Takže jsem nejprve hledala dodavatele s trošku jinými vzory. Loni jsem pak našla dodavatele, který mi na kočárkovinu tiskne mnou vybrané vzory,“ vypráví Michala Štěchová.

K šití pro miminka se dostala vlastně náhodou – to díky těhotné kamarádce. „Chtěla po mně ušít hnízdečko, tak jsem ho udělala. Protože jsem sama čekala syna Matěje, tak jsem si ho ušila také a přidala k tomu i mantinel. No a pak jsem to všechno dala na Fler (internetové tržiště s handmade výrobky pozn. red.), kde jsem v té době prodávala háčkované náušnice. No a začaly se postupně ozývat další kamarádky a klientky, a už to bylo,“ vzpomíná na dobu před sedmi lety.

Že se tomu bude věnovat naplno, se rozhodla, když měl jít syn do školky. „Bylo to hop nebo trop, ale dnes jsem za to ráda,“ říká Michala Štěchová, která Fler vyměnila za facebook a instagram a přidala k nim ještě internetové stránky.

„Synovi byly dva roky a já jsem všechno dělala sama, když byl vzhůru, háčkovala jsem, když spal, tak jsem šila, a když šel spát večer, dělala jsem si přípravu na druhý den. K tou jsem dělala veškerou administrativu, platby. To nešlo. E-shop pomohl s tím, že se všechno dělalo automaticky, mohla jsem tak toho vyřídit víc. Pořád jsme se s klientkami mohly domlouvat na sociálních sítích, ale pak si šly ty věci koupit na e-shop,“ vypráví.

Rozšířila tým

Za sebou má tato cílevědomá maminka také několik spoluprací, jako třeba s modelkou Nikol Moravcovou nebo herečkou Veronikou Arichtevou. „Nyní mám spolupráci s Luckou Gránovou, která má se svou sestrou značku A Cup of Style. Už pro první holčičku si ode mne brala základní výbavičku. Plenkovníky, pytlíky, deky. Později i mantinel do postýlky. Nedávno se jí narodila druhá dcera, tak si opět vybrala plenkovník, ledvinku, maxi tašku a další věci na cestování s holčičkami,“ pochlubila se úspěchem tato sympatická Jihočeška.

Zanedlouho spatří světlo světa dvě novinky. Do budoucna by pak chtěla rozšířit nabídku pro velkoobchodníky a vytvářet dárkové sety, které mohou dát zaměstnavatelé ženám při odchodu na mateřskou dovolenou.

„Momentálně šijeme pro školku v Rokycanech padesát kapsářů. Nechali jsme jim natisknout vlastní vzor kočárkoviny,“ uvádí Michala Štěchová a dodává: „A to je další věc – do budoucna bych chtěla mít svůj vlastní vzor, který bych si vytvořila, a kamenný obchod. To by bylo…“