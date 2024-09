Dlouhé roky pozoroval Radek Mikuš z Valašského Meziříčí svého otce, jak se coby starosta menší obce pere se vší možnou byrokracií. Jeho práci mu chtěl aspoň trochu usnadnit, tak přišel s myšlenkou o aplikaci, která by mu se starostovskou agendou pomáhala. Dnes jejich aplikaci používá více než tři a půl tisíce uživatelů z řad starostů, zastupitelů nebo tajemníků obcí v Čechách i na Slovensku.

„Ono to možná nevypadá, ale starosta malé obce má na starost nespočet věcí. Jednou z nich je třeba zasedání zastupitelstva. Málokdo ví, že než k zasedání dojde, předchází tomu příprava, legislativa věcí, příprava dokumentů,“ poukazuje Radek Mikuš z Digi-Správy na proces, který musí být z legislativního hlediska bez jediné chyby.

„Čím větší obec, tím více lidí, kteří se na přípravě mohou podílet. Na malých obcích to ale připadá většinou pouze na samotného starostu. Je to komplikovaná práce, ale v důsledku velmi důležitá,“ říká.

Prvním „klientem“ musel být jeho otec

Jelikož v České republice v době před pěti lety nenašel vhodné řešení, které by splňovalo všechny jeho představy, vzal to do svých rukou a s programátorem Václavem Krausem začali pracovat na vlastní aplikaci. Jeden se zaměřil na technickou stránku, druhý sršel nápady.

„Dva roky jsme v podstatě jenom vyvíjel a testovali nové funkce. Chtěli jsme starostům nabídnou unikátní řešení, které budou mít ušité na míru a nebude jen o agendě zápisů z jednání,“ vzpomíná.

Prvním potenciálním klientem nemohl být nikdo jiný než otec Radka. K pomyslným testerům se pak přidali ještě další starostové z blízkého okolí. Právě díky jejich poznámkám z praxe se podařilo aplikaci vyladit do sebemenšího detailu. Dnes jsou schopni aplikaci naprogramovat pro každého uživatele individuálně.

„Když to řeknu jednoduše, aplikace dokáže dát všechny dokumenty do jedné platformy. Starosta v momentě, kdy chystá program k zasedání zastupitelstva, rovnou vidí automaticky vznikající strukturu zápisu ze zasedání, souhrnný soupis všech usnesení, jednoduše zavede výsledky hlasování a tak dále,“ vyjmenovává Radek Mikuš některé z funkcí aplikace.

close info Zdroj: se svolením Radka Mikuše zoom_in Radek Mikuš spolu se svým pracovním týmem přichází s inovativní aplikací, která zjednodušuje administrativu starostům obcí a malých měst.

Odpadá tak třeba i zdlouhavá práce zapisovatele, který musí zápis kompletovat. Zároveň jsou v aplikaci k dispozici i všechny již vzniklé dokumenty. „Do systému dokážeme implementovat i proběhlé jednání, které vznikly ještě bez aplikace. Když je potřeba, dokáže úřad vyhledat i historické jednání a informace z nich, všechno tam najde,“ poukazuje na další přínos aplikace, k níž je třeba jen počítač a internetové připojení.

Dokáže propojit obce s městy

Na trh s aplikací vyšli před třemi lety a dnes se pomyslně starají o dvě stě obcí a další přibývají každý měsíc. Co je pro ně i nadále důležité, je zpětná vazba.

„Vývoj probíhá neustále. Každým měsícem máme něco vylepšeného, něco nového. Není to ale tak, že starostům aplikaci zprovozníme a pak jen posíláme faktury. My s tím úřadem žijeme pořád. O každý úřad se stará někdo z našeho týmu,“ poukazuje Radek Mikuš na aspekt péče o klienta, který je ve firmě, kde kromě něj pracuje dalších šest lidí, velmi důležitý.

Na začátku byla touha pomáhat starostům zejména s agendou jednání zastupitelstva, v současné době toho ale nabízí jejich aplikace mnohem víc. Starosta díky ní dokáže například delegovat úkoly z jednání, kontrolovat plnění usnesení, najde v ní jednoduchou evidenci smluv, správu obecního majetku, aplikace může také sloužit jako komunikační kanál mezi starostou a zastupiteli,“ přibližuje Radek Mikuš z Digi-Správy.

Závěrem dodává, že aplikace je vhodná do každé veřejné instituce, soukromé společnosti, místní akční skupiny a podobně. „Potřebovali jsme udělat hlavní vývoj a na ten teď můžeme nabalovat další věci, škálovat na další úrovně,“ nastiňuje plány do budoucna Radek Mikuš.