Šestatřicetiletý podnikatel Radim Daniel Pánek z Liberce využil tohoto příměru v novodobých podmínkách, pouze už tento milý žlutý ptáček nevaruje horníky, ale majitele internetových aplikací, a v širším smyslu internetových stránek. Není však živý, nýbrž digitální. Tak nějak vznikla česká platforma Canarytrace. Tvůrce jí však dal anglický název, protože – jak říká – ve světě informačních technologií je angličtina univerzálním jazykem, a navíc chce s tímto řešením co nevidět prorazit i do velkého světa.

Zkouška ohněm

Platformu nabízí společnost s ručením omezeným Rdpanek Labs, která se specializuje na otázky související s výkonem firemních webových systémů. Aby věci rozuměl i laik, uveďme, že jde o zatěžování systémů a simulaci produkční zátěže. Jako příklad lze uvést přípravu velkých prodejních, reklamních a marketingových akcí.

„Minulý rok jsem do projektu Canarytrace postupně přizval výborné lidi. Míříme do zahraničí a chceme být jedničkou v oboru, tedy zaujmout místo vedle známých technologických firem aktivních v této oblasti. Hlídáme, jestli jsou webové aplikace v pořádku, jestli řádně fungují a jestli jsou zkušenosti uživatelů pozitivní. Majitele upozorníme do tří minut, že aplikace je nedostupná nebo se výrazně zpomalila, takže hrozí, že zákazník odejde za nákupem jinam,“ charakterizuje záměr Radim Daniel Pánek.

Společnost vznikla loni a řádné zaměstnance zatím nemá, jen spolupracovníky. Lze si však domyslet, že covidová krize dodala tomuto druhu podnikání křídla, vždyť internetové prodejny zažily nebývalý rozmach. Lidé zatížili webové aplikace, což vedlo nejen ke zvýšení poptávky po vývojářích, ale také ke zvýraznění rychlosti a dostupnosti webových aplikací. Pomoci od státu společnost nevyužila, neboť to ani nebylo nutné: „Kapitálová náročnost je při tomto typu podnikání prakticky zanedbatelná. Počítač má dnes každý. Podnikatel nepotřebuje ani sklady a kolegové pracují na dálku,“ vyjmenovává klady svého nápadu majitel společnosti.

Jen odvážné napřed

Proto nepřekvapuje ani jeho vzkaz jiným potenciálním zájemcům, kteří se zrovna teď rozhodují, že i oni se vydají na cestu samostatného podnikání: „Pokud nemůžete najít práci, jakou chcete, vytvořte si ji! Je to sice jistá zátěž, ale zároveň i radost. Člověk se naučí mnoho nového a také dělá nové věci. Věci, o nichž předtím ani netušil, že se k nim jednou dostane. Rozhodně začněte, není co ztratit a i v České republice je spousta inkubátorů, které vám účinně pomůžou – tak jako například nám pomohl program ČSOB pro začínající podnikatele Start it.“

Sám se v oblasti moderních technologií pohybuje už celá léta. Profesně se věnoval zejména vývoji webových aplikací, ale srdcem – všemu kolem. Byl například i zaníceným účastníkem závodů dronů, čili malých nepilotovaných letadýlek – a o jeho životním zaměření vypovídá také fakt, že spolu s rodinou je i nadšeným vyznavačem cestování v obytném automobilu. Kolem roku 2012 se zaměřil na testování programového vybavení a tomuto směru už pak zůstal věrný.

Platforma Canarytrace vznikla původně jako pomocný nástroj, dnes je však už komplexní pomůckou ekonomických subjektů, které pro prodej zboží nebo služeb využívají internet. Taková služba totiž podnikům a institucím značně snižuje náklady na tvorbu a údržbu aplikací.