Příběh této firmy se začal psát teprve v roce 2019, i přesto má Dominik Kodras se svou společností Staca lví podíl na současných úspěších českého sportu. Správné fungování těla při sportu ho zajímalo už od malička.

„Původně to byl koníček, ale ta fascinace přerostla až ve fungující byznys. Ta posedlost trvá dodnes a naštěstí jsem tím nakazil i zbytek kolegů,“ směje se Dominik Kodras s tím, že v počátku se chtěl zaměřit pouze na fyzickou přípravu profesionálních sportovců. V současnosti ale trénuje i celou řadu lidí z běžné populace a také vzdělává nové trenéry.

Všechno začalo v roce 2014 cestou do USA, kde poprvé viděl odlišný přístup k tréninku a fyzické přípravě sportovců. „Od té doby jsem věděl, že tohle chci přinést i do naší republiky, a šel jsem tvrdě za tím,“ říká. Do karet mu hrálo i to, že v době, kdy začínal, bylo v České republice trenérů specializujících se na fyzickou přípravu velmi poskrovnu. „Dříve v Česku byli maximálně tři lidi, kteří dělali něco podobného, čemu jsem se chtěl věnovat,“ nastiňuje Dominik Kodras.

Rozhodl se proto udělat v cestě za svým snem potřebné kroky. Několikrát navštívil zahraniční stáže pořádané světovými kapacitami oboru v USA, Kanadě, Německu či Anglii. Poté, co nabral široké spektrum vědomostí, mu pomohl proniknout do hokejového prostředí jindřichohradecký hokejový odchovanec Jiří Novotný.

„A v tu chvíli nabraly věci na obrátkách. Od určité doby bylo více práce, než jsem byl schopen sám zvládnout,“ poohlíží se Dominik Kodras. Rozhodl se tedy spojit své síly se svými nejbližšími přáteli Kamilem Hajduškem a Martinem Heldem a založil s nimi první firmu. S tím, jak se zvyšovalo renomé podniku, rostla i poptávka po jejich službách. „Vše organicky, bez placených reklam a dalších marketingových věcí. Bylo to vše opravdu naprosto přirozené,“ upřesňuje.

Roste firma i ambice

S rostoucí poptávkou muselo přirozeně dojít i k rozšíření týmu. V současné době tvoří Stacu 14 trenérů, dva lifestyloví kouči, fyzioterapeut, manažer provozovny, hlavní recepční a marketingový manažer. „Přehoupli jsme se přes hranici dvaceti lidí a stále rosteme,“ sdělil majitel firmy.

Kromě jihočeské metropole trenéři působí i v Praze, kam chce společnost v nejbližší době expandovat. Vytvořením nového tréninkového centra v hlavním městě však jeho plány nekončí. „V tom, co děláme, chceme být nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě,“ prozrazuje své cíle.

Dominik Kodras z Českých Budějovic je vyhledávaným trenérem.

Mezi nejslavnější sportovce, které trénuje, patří naprosté špičky českého hokejového a fotbalového prostředí. Jsou to hokejoví mistři světa z letošního roku David Špaček, Jáchym Kondelík, Michal Kempný nebo fotbalisté Ladislav Krejčí a Jindřich Staněk. Byl i kondičním trenérem české hokejové reprezentace vedené Filipem Pešánem a poté Karim Jalonenem.

Stál tak u jednoho z úspěchů národního týmu, který hodnotí jako milník své dosavadní kariéry. „Třetí místo na mistrovství světa v Tampere přede dvěma lety, když jsem byl součástí realizačního týmu u hokejového nároďáku, je pro mě hodně důležitý okamžik,“ říká.

Po úspěchu na mistrovství světa musel ale z rodinných důvodů u týmu skončit. „Vzpomínám na to strašně rád, dalo mi to přesně to, co mělo. Nyní už se ale dívám dál,“ dodává Dominik Kodras.