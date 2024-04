Dorty nemusí mít vždy jen oválný nebo hranatý tvar. Umělecká cukrářka Lucie Charvátová plní i ta nejšílenější dortová přání svých zákazníků. Specializuje se na 3D dorty, propracované do nejmenších detailů a nebojí se žádné výzvy. Dokáže upéct dort ve tvaru koně, hrocha, dort hororový, filmový, dětský nebo portrétní. Lucie má na svém kontě několik prestižních cukrářských cen a její sladká díla zaujala i porotu na světových soutěžích.

Neskutečné dorty Lucie Charvátové | Video: Jana Urbanová

Výjimečná cukrářka Lucie Charvátová žije s manželem, malým synkem a dvěma psy poblíž Borovan na Českobudějovicku ve starém mlýně, který svépomocí postupně rekonstruují. Lucie byla v mládí sportovně nadaná a nic nenasvědčovalo jejímu současnému zaměření.

„V mládí jsem závodila na horských kolech, in-line bruslích, short tracku a v pětadvaceti jsem si splnila dětský sen a závodila na horských kolech i ve sjezdu. Původně jsem vystudovala obor propagační výtvarnictví, ale po škole jsem nemohla najít uplatnění. Nějakou dobu jsem pracovala v zoo s jedovatými hady a krokodýly, a paradoxně tehdy v televizi začali dávat pořad s dorty z Ameriky. Pečení mě v ten okamžik chytlo za srdce a tušila jsem, že tento obor pro mě bude to pravé. Vrátila jsem se do školy a vyučila se cukrářkou, zároveň získávala praxi a zkušenosti v cukrárnách a hotelích,“ vylíčila své začátky Lucie Charvátová, která si před šesti lety založila vlastní firmu Crazy Cakes.

Umělecká cukrářka Lucie Charvátová dokáže vytvořit nevšední dorty.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Obyčejné věnečky a větrníky ale Lucii nikdy nelákaly. Chtěla vytvářet atypické a netradiční dorty, které viděla v televizi. Na složitějších dortech pracuje i desítky hodin a k jejich výrobě používá jen kvalitní suroviny. „Základem mých dortů není běžný máslový krém, nedávám do nich ani žádné náhražky nebo stabilizátory. Dělám stále tu poctivou starou cukrařinu, kterou se snažím modernizovat odlehčenými krémy na bázi smetany. Jsem ráda, že lidem můžu nabídnout něco jiného a to mě na tom baví,“ řekla Lucie.

Pro své dorty nemá žádná omezení, velikost ani téma nehrají roli. „Nedělám pouze takové ty sexistické dorty jako jsou prsa, přijde mi to potupné. Nerada také tvořím technické věci, protože mám problém se soustředit na detaily, jak to má přesně vypadat. Například u auta jsou křivky dané. Naopak u zvířete je to trochu volnější. Složitější věci, jako jsou obličeje nebo figurky oslavenců, pak dělám podle fotek,“ popsala umělecká cukrářka, která se snaží ve svém oboru neustále posouvat hranice a zkoušet nové techniky.

Kromě domácích soutěží bodují netradiční dorty od Lucie i v zahraničí. V loňském roce si splnila svou největší metu. „Největší úspěch pro mě přišel loni v listopadu, kdy jsem na poslední chvíli odletěla do Anglie do Birminghamu na soutěž Cake International. Je to jedna z nejprestižnějších dortových soutěží světa, kam se hlásí třeba až dva tisíce lidí v různých kategoriích. Já jsem zvítězila v kategorii horor s dortem, kterému říkám bába,“ přiblížila Lucie Charvátová, která si vítězný dort z čokolády vystavila doma ve vitríně. Pokud jí to časové možnosti dovolí, ráda by se prestižní mezinárodní soutěže zúčastnila i letos.