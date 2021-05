Za úspěchem firmy, která se nyní na českém trhu řadí mezi desítku největších v oboru stavby dřevostaveb, stojí poctivá práce a individuální přátelský přístup k zákazníkům.

Nyní má společnost PALIS na kontě už 255 postavených domů. „Tak je to už hezké číslo. Postavit 255 domů, to už je nějaký výkon, takže z toho máme samozřejmě radost, že je za námi ta práce vidět,“ usmívá se spokojeně jednatel firmy Palis Jaromír Eisman starší.

Mimochodem rčení, že správný chlap má zasadit strom, postavit dům a zplodit syna, překonal hned dvě stě pětapadesátkrát. V prostředním případě tedy samozřejmě. I když stromů už jako určitý revanč přírodě zasadil také hodně a má i syna, který za něj v této době zaběhnutou firmu na výstavbu dřevostaveb přebírá.

A jak vypadal jubillejní dům s pořadovým číslem 250? „Tento náš jubilant je z pera architekta Jířího Zábrana. Je hodně prosklené a je tam i hodně modřínového dřeva na fasádách i střeše. Podle mého názoru je to opravdu zajímavý dům. My se vždy snažíme splnit konkrétní přání a představy zákazníka. Někdo má opravdu velkou fantazii a chce, aby podle toho vypadalo i jeho bydlení. Samozřejmě máme také katalog s asi čtyřicítkou typových domů, ale velký zájem o individuální přístup,“ říká inženýr Eisman s tím, že zájem o dřevostavby v poslední době stále roste.

Když jsme začínali, vlastně krátce po převratu, tak byl podíl dřevostaveb na trhu z rodinnými domy jen jedno procento. Dneska je to zhruba 30 procent. Je to dané tím, že se jednak v těch dřevostavbách příjemně bydlí a také myslím, že má velký vliv fakt, že firma dřevostavbu dodá vlastně kompletně včetně těch návazných řemesel. Za ty roky pracujeme ve skvělé symbióze s našimi nasmlouvanými řemeslníky, takže se nestane, že se měsíc čeká na instalatéra nebo podlaháře. Tím, že je trend udělat prefabrikát, kdy se domy vyrobí v hale a v panelech se zavezou na stavbu, jde vše rychle. Velmi rychle,“ dodává jednatel firmy PALIS Jaromír Eisman starší s tím, že stavba je komplet hotová do tří měsíců.

Vedle stavby dřevostaveb se společnost PALIS zabývá i kompletním pilařským provozem. Vyrábí řezivo, hoblované řezivo, lepí nosné prvky do domů, vyrábí kůly, palisády, kompostéry i dětská hřiště. A co se shodně vybaví zakladateli firmy Jaromíru Eismanovi staršímu i jeho stejnojmennému synovi, který právě přebírá vedení společnosti, pokud ucítí vůni dřeva?

„Strašně práce. Vážně. Ale je to moc hezké - ten pocit, když pak předáváte hotový dům a vidíte ten výsledek a tu spokojenost investora. Musím říct, že dodnes mě dojímá, když nám zavolá zákazník, kterému jsme před dvaceti lety postavili dům, a on mám chce popřát hezké Vánoce a že se mu tam celou tu dobu příjemně bydlí,“ uzavírá Jaromír Eisman starší, jehož firma zaměstnává téměř padesátku lidí a dalším patnácti řemeslníkům dlouhodobě dává práci.