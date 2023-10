Markéta a Kamil Šediví z rodinné Ekofarmy Člupy na Vyškovsku sklízejí ocenění za kvalitní potraviny a pestrou krajinu, kterou vytvářejí kolem své farmy. Od počátku pečují nejen o zvířata, ale i o ovocné stromy a původní dřeviny. „Markéta se stará o zpracování mléka, výrobu produktů a jejich prodej. Já mám na starost zvířata a krajinu,“ říká Kamil Šedivý.

Rodina Šedivých. Farmaření se věnuje zejména na pozemcích přírodní památky Člupy na Vyškovsku. Od počátku pečují nejen o zvířata, ale i o ovocné stromy a původní dřeviny | Foto: se svolením Ekofarmy Člupy

Kamil potkal Markétu při její dovolené na Novém Zélandu. On se tam tehdy živil přes rok sběrem ovoce na farmách a cestoval po ostrovech, zatímco ona pracovala v Sydney v kavárně a užívala si Austrálie. Dali se dohromady a začali plánovat cestu domů. Po návratu do Česka jim přišla jako nejlepší nápad práce v zemědělství.

„Před odjezdem do zahraničí jsem se živil jako CNC operátor pro několik brněnských firem. Pokaždé to bylo v prostředí plném hluku, prachu a nečistoty. Když jsem poznal práci na farmách na čerstvém vzduchu, byť to bylo za každého počasí, zamiloval jsem si to,“ říká farmář.

Oba manželé vzali spontánní nápad podnikat v zemědělství zodpovědně. „Začali jsme zemědělství nejdříve studovat počínaje základním vzděláním v oboru. Absolvovali jsme nespočet seminářů, zabývajících se chovem skotu, malých přežvýkavců, prací s mlékem nebo třeba výsadbou ovocných stromů či prováděním komplexních pozemkových úprav. Přečetli jsme mnoho textů souvisejících s oborem zemědělství a výrobou potravin. Chtěli jsme vyrábět nějaký kvalitní produkt a ten prodávat koncovému zákazníkovi,“ líčí podnikatel.

Podle něj měli od začátku jasno, že budou hospodařit ekologicky a udržitelně. „Během vzdělávání se v novém oboru jsme potkali mnoho velmi zajímavých a inspirativních lidí, kteří nám pomohli k tomu, co děláme nyní,“ vysvětlil Kamil Šedivý.

„Starat se o domovskou krajinu je to nejdůležitější“

To, že hospodaří v okolí svého rodiště, mu dává maximální smysl. „Starat se o krajinu, kde člověk vyrůstal a zlepšovat její stav je pro zodpovědné hospodáře to nejdůležitější. Známe většinu místních a dokážeme tak dobře komunikovat o našich záměrech a cílech. To je pro nás velkou výhodou. Vyrábět kvalitní lokální potraviny vnímáme jako důležitý počin. Ten může pomoci při klimatické změně, kterou právě procházíme. Jsme rádi, že můžeme pozitivně působit právě v místech, kde žijí naši nejbližší,“ říká farmář.

Pozemky od rodiny se postupně snažili dostat do vlastnictví nebo si je alespoň pronajmout. Oslovili i okolní obce, aby mohli hospodařit na některých neobdělávaných pozemcích, na něž by nebylo možné dostat techniku.

Ekofarma ČlupyZdroj: se svolením Ekofarmy Člupy

„Na těchto neobdělaných pozemcích, které patří k přírodní památce Člupy, jsme začali s pastvou několika prvních ovcí a koz. Tak jsme začali podnikat v malém a přímo podle tohoto chráněného území jsme si zvolili i název naší farmy,“ objasnil. Postupně rozšířili počty kusů a druhy chovaných zvířat, plochy obdělávaných pozemků i sortiment výrobků.

Dnes chovají na šedesát bahnic plemene suffolk, pět dojnic plemene jersey a několik kusů masného skotu včetně jejich potomků. Veškerou produkci mléka zpracovávají ve vlastní sýrárně, kde vyrábějí až na tři desítky bio potravin.

„Práci na farmě máme rozdělenou. Markéta se stará o zpracování mléka, výrobu produktů a jejich prodej. Já mám na starost zvířata a krajinu,“ přiblížil Šedivý s tím, že mají štěstí, že jim s výchovou jejich dvou dětí pomáhají prarodiče.

O tom, že jsou manželé Šediví úspěšnými zemědělci, zakládajícími si na lokálnosti jejich výrobků, svědčí ocenění. Například v roce 2021 obdrželi Zlatou medaili v projektu Pestrá krajina od Asociace soukromého zemědělství ČR.

A za čerstvý sýr získali již podruhé ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje.

Největší ocenění? Spokojení zákazníci

„Za největší ocenění však považujeme naše spokojené zákazníky, kteří se k nám rádi vracejí, podporují lokální produkci potravin a chápou způsob pastevního chovu dojného skotu,“ těší farmáře Šedivého. Prozradil, že v budoucnu plánují zautomatizovat proces dojení a také pořídit několik prodejních automatů 24/7, aby místo času tráveného na farmářských trzích mohli být více se svými dětmi.