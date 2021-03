V roce 1868 založili Gustav Kramer a Adalbert Löbl v Jablonci nad Nisou firmu, která měla zpracovávat sklářské polotovary vyráběné ve zdejším regionu. V roce 1908 se do vedení podniku dostal syn Adalberta Lőbla, Hugo Lőbl, který viděl budoucnost spíše ve výrobě elektrotechnického materiálu, proto postavil v Jabloneckých Pasekách novou továrnu pod názvem „Kramer & Lőbl, Fabrik elektrotechnischer Artikel“.

O pár let později se v nabídce výrobků objevují první otočné spínače a v Jablonci se začíná psát historie výroby elektroinstalačního materiálu. Po první světové válce se majitelé snažili obnovit přerušené kontakty a zároveň vybudovat nové obchodní sítě. Díky tomu se začaly výrobky exportovat do dalších zemí. Továrna ustála velkou hospodářskou krizi, na přechodnou dobu zavřela jen několik provozů. Zaměstnanci firmy však měli solidní sociální zázemí. Již v té době existovala společná jídelna a společenská místnost. Po druhé světové válce byla továrna znárodněna a výrobky byly nabízeny pod hlavičkou národního podniku Elektro-Praga Jablonec nad Nisou.

V roce 1953 spatřily světlo světa legendární spínače "stiskem vypni, tahem zapni", o pár let později se objevily designové řady nabízeného sortimentu i první spínače s plynulou regulací osvětlení tzv. stmívače. Koncem 80. let nabízel již jako koncernový podnik Elektro-Praga Jablonec nad Nisou převážně elektroinstalační materiál pro domovní a průmyslový rozvod elektrické energie i pro automatizaci výroby. V devadesátých letech do firmy vstupuje strategický partner Asea Brown Boveri a vzniká ABB Elektro-Praga s.r.o. později jen ABB s.r.o.

Pět členů rodiny v jedné firmě

V současné době zaměstnává firma ABB v České republice více než 3 300 lidí a jedním z tzv. skalních zaměstnanců je Stanislav Wagner st., který zde pracuje více než 43 let. „Hned po škole v roce 1974 jsem nastoupil do učení v oboru frézař. Praxi jsem vykonával ještě v závodě Elektro-Praga, kam jsem také hned po svém vyučení v roce 1977 nastoupil jako zaměstnanec nástrojárny,“ vzpomíná a dodává, „dnes pracuji jako seřizovač na lisovně kovů, kde na válcovacích strojích vytvářím závity.“

Syn Stanislava Wagnera - Martin pracuje ve stejné firmě 19 let. Jako student sem chodil na letní brigády, které mu domluvil otec. „Ke konci poslední brigády za mnou přišel tehdejší vedoucí lisovny s nabídkou, zda bych tu nechtěl zůstat jako zaměstnanec, přijal jsem a tím započala moje zdejší kariéra,“ usmívá se. Začal pracovat nejprve jako obsluha vstřikovacích lisů, o dva roky později postoupil na pozici seřizovače lisů, a nakonec se stal předním seřizovačem. „V současné době pracuji jako technolog – programátor v nástrojárně. Programuji CNC drátořezy a vytvářím technologické postupy na výrobu vstřikovacích forem, řezných nástrojů, různých přípravků a dílů, které jsou potřeba ve výrobě,“ doplňuje informace o svém dlouholetém působení ve firmě.

Jeho bratr - Stanislav Wagner ml. je u firmy zaměstnán 13 let a popisuje svůj příběh: „Hned po mém vyučení mi Martin domluvil přijímací pohovor, na základě kterého jsem byl přijat na pozici skladníka. Poslední 4 roky už ale pracuji jako seřizovač lisů na výrobu nýtů, na kterých můj otec později dělá závit a tím vlastně vzniká potřebný šroub.“

Zaměstnancem firmy ABB se stal i další člen rodiny - Antonín Wagner. Během studia na Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou musel stejně jako otec projít odbornou praxí. „Zjistil jsem od taťky, že je možné absolvovat praxi ve firmě, kde je zaměstnaný. Starší bratr Martin vše domluvil a já nastoupil do nástrojárny,“ vysvětluje, „po dokončení praxe mi bylo nabídnuto pracovní místo, které jsem velmi rád přijal.“ Náplní práce Antonína Wagnera je programování a obsluhování CNC fréz, na kterých se obrábí komponenty pro vstřikovací formy, řezné nástroje a přípravky pro montáže. Ve firmě pracuje rok.

Zájem o práci u dalšího člena rodiny

Na základě kladných referencí z rodiny Wagnerových i z rodiny vlastní projevila zájem o práci v ABB i Kristýna Wagnerová. „Moje babička zde pracovala více než 50 let stejně tak její otec,“ prozrazuje, „pracoval tu i můj děda a strýc.“ Do firmy nastoupila jako obsluha vstřikovacích lisů. „Tuto práci jsem dělala tři roky, ale kvůli nepřetržitému provozu jsem neměla volné víkendy jako můj manžel, a to nám nevyhovovalo. Proto jsem před půl rokem nastoupila do oddělení montáže jako manipulantka. Mou náplní práce je třídit přijaté zboží, které poté rozvážím po dílně. Jednoduše řečeno se starám o to, aby měli všichni všechno, co potřebují k práci,“ popisuje Kristýna Wagnerová.

Za hlavní důvod spokojenosti považují Wagnerovi zázemí stabilní firmy, která jim dává jistotu práce i dobré finanční ohodnocení. Většina z nich využívá některé z benefitů, jež firma nabízí např. SIM kartu pro dalšího člena rodiny nebo „unišeky“, které lze využít k nákupům v lékárně, na kulturu či sport. Kristýna Wagnerová šeky ráda využívá na masáže a s manželem přivítali i možnost účasti na firemním turnaji v bowlingu.

Za velkou výhodu všichni považují přátelské pracovní prostředí. V této složité době uvítal Martin Wagner možnost práce z domova, pravidelně také užívá vitamíny, které firma poskytla zaměstnancům na posílení imunity. „Jsem velice rád, že mohu pracovat v tak skvělém týmu, jaký máme v nástrojárně. Každému zaměstnanci bych přál, aby měl kolem sebe tak ochotné kolegy, kteří neváhají podat pomocnou ruku, když je to potřeba i schopné nadřízené, kteří si vždy najdou chvíli a vyslechnou vaše názory i připomínky, tak jako to mám já,“ říká spokojeně.

Kristýna Wagnerová se připojuje: „Ani v této době nemáme strach, že bychom přišli o práci. Velkým kladem je lidský přístup nadřízených, i když netvrdím, že úplně všech, ale těch, se kterými jsem spolupracovala já, určitě ano. Na lisovně jsem pracovala na směně pohodových kamarádů, možná proto jsem odcházela na montáž s obavami, ale brzy jsem zjistila, že zbytečnými. I tady je atmosféra přátelská, což je pro mě velmi důležité. V práci trávíme podstatnou část našeho času, proto bychom si ji neměli znepříjemňovat špatnými náladami nebo hádkami.“