Myšlenku ze studií, že by pomáhali lokálním farmářům s jejich prezentací a prodejem výrobků v on-line prostředí, přetavili dva kamarádi Šimon Brož a Robert Gulyas do zrodu e-shopu ePultik.cz. Ten je primárně zaměřen na prodej a podporu lokálních výrobků a zároveň je obohacen o sortiment běžných potravin známých ze supermarketů.

ePultik.cz - Patrioti regionu podporují lokální farmáře | Foto: se svolením Šimona Brože a Roberta Gulyase

Prvotním nápadem přitom bylo založení klasického e-shopu s potravinami a výdejními místy, jakási obdoba Rohlík.cz. Na něj přišli kamarádi z ústecké Univerzity J. E. Purkyně před třemi lety, když pomáhali v rodinném obchodě s potravinami. „Jako patrioti a srdcaři Ústeckého kraje jsme ale nakonec usoudili, že tímto bychom našemu regionu moc nepřidali. Proto jsme koncept pozměnili, preferujeme regionální výrobky a stále vymýšlíme nové věci, jak posunout ePultik o kus dál,“ říká Robert.

Ten se v podnikání stará více o čísla firmy, Šimon zase o technické věci a marketing. Budoucí plánování zaměstnanců pak řeší společně. A shodují se, že svoji práci s nadsázkou doslova milují, i proto se každý den do firmy přímo těší.

„Časově je to trochu náročnější, to je ale kouzlo budování firmy. Tak jsme do toho i šli, ale už vidíme světlo na konci tunelu. Časově nejnáročnější je asi nafocení samotných produktů a následné vložení na web, který neustále vylepšujeme a upravujeme,“ shodují se Šimon s Robertem.

ePultik.cz - Patrioti regionu podporují lokální farmářeZdroj: se svolením Šimona Brože a Roberta Gulyase

Špičková nabídka a nadstandardní péče o klienty je v tomto oboru rozhodující. „Bez těchto dvou věcí by to nemohlo dlouho fungovat. Jsou to také věci, na které se v těch finálních fázích soustředíme a stanovujeme si strategie, jak kvalitu a zákaznický servis mít na té nejvyšší možné úrovni. Samozřejmostí je kvalitní webová nabídka.“

Se svým projektem mladí ústečtí podnikatelé vyhráli na konci loňského roku soutěž StartupGo! pořádanou Inovačním centrem Ústeckého kraje, kde byl jejich počin oceněn jako nejlepší, a navíc jako třešnička na dortu nejvíc oslovil také veřejnost.

„Tato výhra pro nás měla velký význam, protože nás to utvrdilo v tom, že jdeme správným směrem,“ říkají zakladatelé ePultiku.

I z nejmenší vesničky si nakoupí on-line

V první fázi počítá úspěšný start-up s obsluhou města Ústí nad Labem a okolím krajské metropole. Do budoucna ePultik.cz plánuje rozšíření služeb, aby si i z té nejmenší vesničky regionu mohl kdokoli on-line objednat farmářské výrobky, a zároveň tak podpořit výrobce z regionu.

S tím souvisí i postupné oslovování dalších a dalších farmářů, z nichž si někteří již informace o novém projektu předávají sami.

„Naší snahou je být s farmáři parťáky. Když budou spokojeni oni, projeví se to na ePultiku a samozřejmě i u zákazníků, a firma tak poroste. Je to velký projekt a my se snažíme vyladit každý detail, abychom lidem z Ústeckého kraje mohli nabídnout farmářskou kvalitu. Ostrý provoz plánujeme zhruba na začátek druhé poloviny tohoto roku,“ uzavírají zakladatelé ePultik.cz

Po tvrdé celodenní práci si rádi zajdou na dobré jídlo či večerní pivko. Rozjezd firmy trochu upozadil jejich koníčky, ale ve vzácných chvílích volna relaxují Šimon s Robertem buď jízdou na kole, či při volejbalu.