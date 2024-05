Týmovost, odvaha, čestnost, péče a humor. To jsou hlavní hodnoty, na kterých si společnost Albert zakládá. Na jejich základě vytváří pro všechny kolegy ve více než 330 prodejnách, třech distribučních centrech, službě Albert Online i centrále zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V posledním pravidelném průzkumu spokojenosti doporučilo Albert jako místo k práci úctyhodných 89 % zaměstnanců.

Eva Mušinská se stará o výchovu učňů půl století. | Foto: Jiří Macek

Ti nejlepší z nich se díky nominaci svých kolegů pak mohou dočkat ocenění Zlatý Albert, které se každoročně vyhlašuje na slavnostním galavečeru v Praze.

Pražská vítězka je ze Žižkova

Mezi letošní desítkou oceněných zaměstnanců byla také takřka stále pozitivně naladěná Eva Mušinská, která aktuálně působí v centrále Albertu v pražských Nových Butovicích jako specialista ve vzdělávání.

„Když jsem se dozvěděla, že dostanu ocenění, moje první slova byla: „Proč já? Za co? Vždyť tady je tolik skvělých lidí! Já dělám jen svoji práci s mladými a dělám ji ráda. V tom vidím smysl. Snažím se dát mladým směr, vychovat je k řemeslu. Asi nejsilnější okamžik z té ceny byl, když jsem poslala video ze slavnostního vyhlášení dceři, a ta mi napsala zprávu: Mami, co mi to posíláš? Já u toho pláču, je to dojemné!“ popisuje okamžiky po ocenění dáma, která celý profesní život věnuje své srdce a veškerý čas podpoře vzdělávání a výuce.

Do Albertu každý rok přivádí stále více studentů obchodních a řemeslných škol. Výcviku učňů zasvětila celou kariéru.

Po maturitě na Střední škole obchodní, Bělohorská, v Praze 6 nastoupila jako mistrová odborného výcviku do prodejny v Budějovické a poté Novodvorské ulici.

„Bylo mi dvacet a měla jsem pod sebou osmnáctileté kluky. To bylo hodně těžké období, mnohokrát jsem chtěla odejít, ale nikdy jsem to neudělala. Ani tehdy, když mě kluci zavřeli do mrazáku, kde bylo dvacet pod nulou, a otevřeli mi, až když šel kolem vedoucí prodejny a jejich chování mu bylo podezřelé,“ směje se paní Eva a dodává, že vždy si u mladé generace našla pochopení, respekt a autoritu.

Jako malá, chtěla být jako maminka účetní, pak toužila po škole zaměřené na zahraniční obchod.

„Život mě ale před půl stoletím zavál do obchodu, a nelituji. Impuls byl asi i u tatínka, který se vyučil řezníkem uzenářem, po průmyslovce pracoval ve stavebnictví, a měl v sobě ducha obchodu,“ vzpomíná.

Po maturitě se starala v učňovském středisku o učně, které vychovávala pro Potraviny Praha. Po roce 1990 pracovala v SOŠ v Praze 9, poté vedla žáky v několika různých firmách a od roku 2015 působí v Albertu.

„Troufám si říci, že díky mně zná většina učňovských škol v zemi obchody Albert jako dobré místo k práci a příležitost pro budoucí zaměstnání.“

Mladí tehdy a teď: To je obrovský rozdíl

Vloni se paní Evě podařilo navázat spolupráci s učňovskými pekařskými programy v Praze i v Brně.

„Tenhle obor je rodiči i žáky dost opomíjený, přitom je v něm velká budoucnost. Produkty z řemeslných pekáren jsou zákazníky hodně žádané,“ podotýká.

Co je nejnáročnější v práci s mladými? O tom má paní Eva jasno: „Rozdíl mezi mladými před půl stoletím a teď je obrovský. Jsou jiní, jsou podle obrazu ve společnosti a v rodině. Většinou jsou velmi ctižádostiví, ale poměrně dost je i laxních, nespokojených a kritických vůči ostatním. V posledních letech je největší díl činnosti naučit mladé pracovat, naučit je pracovní návyky, přijmout kritiku, respektovat nadřízené, práci v týmu. Dnešní mládež nerada přijímá kritiku, byť konstruktivní, vše je pro ně obtěžování a sekýrování.“

Práce je pro paní Evu celoživotní poslání

„Jsem nadšená, když vidím, co Albert dělá pro své zaměstnance, jak si jich váží. To nejsou jen prázdná slova, tady to fakt tak je. Mám ráda férové jednání, slušnost, loajalitu, vzájemný respekt, vzájemnou atmosféru, a to tu cítím,“ říká.

Svoji práci považuje za poslání, které má obrovský smysl.

„Letos tu v prodejnách máme tisíc žáků po celé zemi. Z toho, kolika mladým jsme ukázali směr a možnosti, mám dobrý pocit.“

Práce s mladými je vždy náročná. Jak si odpočine a kde nabírá síly?

„Neumím relaxovat odpočinkem. Načerpám sílu jedině prací na chalupě, na zahradě se sekačkou, hráběmi a kolem kytiček, ale třeba i v domácnosti se ničemu nebráním. Neumím chvíli v klidu posedět. Se vším jsem spokojená, neměnila bych. Snad jen kdyby ty roky tak neutíkaly. Ale na chalupě jezdí pětiletý vnuk na kole a já mu vedle na koloběžce stačím. Tak na co bych si stěžovala?“ dodává zasněně Eva Mušinská, držitelka letošního ocenění Zlatý Albert v kategorii Péče.