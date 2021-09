Z Drahanské vrchoviny tak putují do celé republiky například ošatky ze slámy a přírodního lýka, rohože, slaměné klobouky a další bytové doplňky z přírodních materiálů.

Výrobní dílna v Lipové je vybavena tkalcovským stavem a dalšími historickými stroji. "Pro někoho už to jsou muzejní exponáty. Svou práci ale zvládnou a jsem přesvědčen, že lépe než ty moderní. Naše výroba je navíc natolik specifická, že se musí dělat na těchto strojích," říká Koudelka a uzavírá: "Děláme ze slámy, lýka nebo kombinace spojené částečně se dřevem nebo kůží. Základem je ale sláma a lýko. Na naší práci je krásné to, že každý výrobek je originál."

"Naše výroba navazuje na stoletou tradici v Lipové na Drahanské vrchovině. Tradici přivedli její obyvatelé v poválečném období roku 1919 z Itálie. Posléze navazuje na výrobu bývalého Výrobního družstva Tvar Lipová a taktéž na zaniklou dílnu státního podniku ÚLUV- ústředí lidové umělecké výroby," představuje ve stručnosti zakladatel a dodává: "Naše dílna obsahuje iks řemesel. Každá činnost je specifická. Tkadlena neumí plést a pletařka naopak tkát. V dílně se vše spojí ve finální výrobek, který by jeden člověk nedokázal udělat."

Právě Zuzana Osako byla autorkou celé kolekce pro české sportovce na zahajovací ceremoniál olympijských her v Tokiu.

"Před třemi lety jsme se na louce u Strážnice náhodou potkali se Zuzanou Osako, která si od nás půjčila klobouk k focení s tím, že nám ho určitě vrátí. Vrátila nám ho společně i s nabídkou, jestli bychom nechtěli spolupracovat při výrobě nástupové kolekce pro české sportovce do Tokia," vysvětluje majitel.

"Všechno podléhalo utajení. Museli jsme se zavázat, že o zakázce nesmíme veřejně mluvit. Děvčata v dílně vůbec nevěděly co a pro koho dělají. Věděl jsem to pouze já," popisuje majitel firmy František Koudelka.

