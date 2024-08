David Bedecs vystudoval marketing cestovního ruchu a živil se jako finanční poradce, jeho táta byl truhlářem. Pak se rozhodli skoncovat s pohodlným životem ve městě, z Mostu se rodina přestěhovala do Děčan u Třebívlic na Litoměřicku a dnes již sedm let farmaří. Jak David Bedecs přiznává, chovu krav a koz se začali věnovat bez jakýchkoli předchozích zkušeností či vzdělání v oboru. Dnes Farma Děčany sklízí jeden úspěch za druhým a patří mezi nejvyhledávanější dodavatele kozích i kravských sýrů, jogurtů či mléka.

„Táta koupil tuto usedlost po prababičce a vybudoval si tu před patnácti roky truhlárnu, kterou přesunul z Mostu. No a když už žil na vesnici, pořídil si prasata, slepice. Jednou někde ochutnal kozí sýr, ten mu zachutnal a koupil jednu, dvě, pak pět koz, až z toho bylo celé stádo. Když se dostal do bodu, že produkci už sám nedokáže prodat, domluvili jsme se na založení farmy,“ popisuje farmář nelehké začátky.

Zásobují mléčnými výrobky celý region

Mléčné produkty rozváží dodávkou s chlazením do desítek míst po celém kraji, ať už do restaurací a obchodů, nebo přímo zákazníkovi domů. Velká poptávka po výrobcích z jejich farmy a kladné reakce na sociálních sítích jsou prý zavazující.

„Člověk se nesmí zastavit, musí se pořád zlepšovat, zdokonalovat. Na řadu adres zavážím každý týden a když se k vám zákazníci opakovaně vrací, dávají vám při osobním kontaktu zpětnou vazbu, utvrzuje vás to v tom, že svojí práci děláte dobře,“ říká David Bedecs.

Původně studoval vysokou školu ve Skotsku, poté v Praze, až nakonec zjistil, že ji do života nepotřebuje a začal raději podnikat. Nejdříve mu táta vozil výrobky do Mostu a David je po komunikaci přes sociální sítě prodával. Nakonec se to po založení farmy zvrtlo až do osobního rozvozu, který je celkově jednodušší a rychlejší.

Farmářské kefíry pomáhají svou probiotickou kulturou

„Třeba tady nedaleko v restauraci Dvůr Perlová voda vykouzlí z naší produkce neuvěřitelné pokrmy. Na hlavním menu tam máme tři jídla, saláty, vegetariánské pokrmy se sýry či prkénko s našimi sýry. Jsou tam lidé, kteří své práci rozumí a nesáhnou po levném sýru z marketu za dvakrát nižší cenu. Zvolí raději kvalitu s příběhem,“ dává příklad farmář.

close info Zdroj: se svolením Davida Bedecse zoom_in

O kvalitě svědčí i řada ocenění jako je značka Regionální potravina Ústeckého kraje za tvaroh či cena Přemysla Oráče za kozí kefír a kravský tvaroh. Na farmě se také hlásí lidé, kteří mají třeba nějaký střevní či žaludeční problém nebo zánětlivou Crohnovu chorobu a pomáhají jim farmářské kefíry s probiotickou kulturou.

„Zaměstnáváme dojiče, který ráno přiveze kravské i kozí mléko, a před osmou začínáme vyrábět. Já jsem pak tři dny v týdnu v autě na rozvozech. Kromě kozího a kravského mléka vyrábíme čerstvé i polotvrdé sýry, goudy, kefír, dezerty, tvarohy s lokálním ovocem, pomazánky, jogurty, balkánský či kravský haloumi sýr na řecký způsob,“ vyjmenovává farmář.

Koníčky i besedy s ochutnávkou

Když David Bedecs skončí v práci, odmění se především dobrým jídlem. Jak štíhlý sportovec tvrdí, na severu Čech prý není kvalitní restaurace, kterou by ještě nenavštívil. Je také předsedou zdejšího klubu SK Třebívlice, hrajícím trenérem a hlavní sponzorem klubu. Když je prý v sobotu fotbal, jde vše ostatní stranou.

S přítelkyní rád cestuje, když vyšetří čas, kromě fotbalu jezdí i na kole. Naštěstí má doma tolerantní ženu, která je učitelkou v mateřské škole. Největším přáním farmářů je udržet se na trhu v takové míře jako nyní a stále pracovat na pestřejší produkci.

S přítelkyní navíc ještě rozjíždí přednášky v mateřských školách, kam farma dodává své výrobky. V kostýmu kravky pořádají besedy o zdravých mléčných výrobcích, představují své produkty a nabízejí ochutnávku.

„Do budoucna vybudujeme na našem pozemku i potřebné zázemí, aby sem mohly školky jezdit a děti si dokázaly představit, jak vůbec takové mléko vzniká. Když totiž vidím, že děti v některých školkách mají mít třikrát, čtyřikrát týdně mléčný výrobek a co se tam nakonec kupuje, aby se ušetřilo, je to smutné. Klasické městské dítě dnes odmítá ochutnat kvalitní mléko či jogurt, protože na obalu není obrázek, není sladký, je zahuštěný škroby či dalšími látkami a děti jsou na něj zvyklé odmala,“ vysvětluje farmář.