Když děti dospěly, začala se zabývat myšlenkou, že se na venkov přestěhuje natrvalo a začne tady pěstovat zeleninu, chovat králíky, slepice a bude rodinu zásobovat zdravými surovinami. Manžel se ní hned souhlasil, a protože jde do všeho naplno, začal ji doplňovat, že k té zelenině a králíkům by to chtělo ještě mléko a tedy kravku.

„Ale to na mě bylo už moc velké zvíře, toho bych se bála, tak jsme nakonec skončili u kozy. Myslela jsem, že bychom jich mohli mít tak maximálně pět, ale manžel si vzal do ruky mobil, něco v něm dlouho hledal a pak mi sdělil, že jich bude potřeba asi 150, aby nás to uživilo. Na to by naše chalupa rozhodně nestačila a tak jsme začali hledat vhodný objekt pro naši budoucí farmu,“ vypráví dále usměvavá žena.

Když na jaře roku 2014 přišli s manželem poprvé na svou budoucí farmu, vypadalo to tam samozřejmě úplně jinak. Zahrada byla zarostlá, ale učarovala jim původní brána do dvora, rozlehlé pozemky a dům z roku 1906, který je druhý nejstarší v Javorníku. Hned v dubnu 2014 sem přivezli první stádo koz a v červenci další, takže tu ve velmi krátké době měli stádo čítající 140 koz.

„S manželem jsme oba stavaři, a tak jsme si všechno kolem péče o farmu museli nastudovat sami. Skočili jsme do toho rovnýma nohama, ale oba nás to moc baví a navíc jsme hodně pracovití, takže nám nevadí, když máme stále co dělat. Veškeré krmení si vyrábíme sami, pochází z místních horských luk, a pokud to počasí dovolí, kozy tráví dny na pastvinách ve volné přírodě,“ říká Alena Vrbková.

Důraz na pořádek

Velký důraz kladou na pořádek, kozám podestýlají dvakrát denně a oni sami se přezouvají snad stokrát denně, ale vyplácí se jim to. Lidé jejich výrobky vyhledávají i proto, že se vyznačují jedinečnou chutí a jemností bez nepříjemných tónů, které jsou někdy pro kozí mléko typické.

„V současné době máme dvě stě koz, o které se stará šest lidí včetně mě a manžela. V obchůdku nabízíme kromě kozího mléka a našich výrobků z něj i další regionální výrobky jako med, džemy, chutney, ale třeba i knihy Karolíny Světlé, brožury přibližující kraj pod Ještědem nebo kosmetiku, keramiku i plyšáky pro děti,“ dodává ještě podnikatelka z Javorníku pod Ještědem s tím, že kromě samotné farmy u ní můžete navštívit i Hostinec na farmě, kde vám nabídnou jídla, ve kterých jsou bohatě zastoupeny kozí sýry a v jarních měsících kůzlečí maso.