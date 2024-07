„Vojtěch má řemeslo i podnikavého ducha takřka v krvi,“ komentuje rodinný příběh firmy Eko modular jeho manželka Gabriela. „Sice snil o dráze fotbalisty, ale když z toho sešlo, vrhnul se už ve svých studentských letech na podnikání.“

Podnikavý duch jej zavedl do role obchodníka prodeje mobilních domů. Tehdy k modulárním dřevostavbám poprvé přičichl. To Gabriela, druhý sloup rodinné firmy, měla cestu přímočarou. „Už jako malá holčička jsem věděla, že jednou budu chodit po firmě v montérkách a stavět domy. A přesně to dělám dnes,“ komentuje s úsměvem svůj splněný sen.

Vysokoškolskou specializací na dřevostavby a pasivní domy je skutečně odbornicí na svém místě a stará se ve firmě o veškerý mužský personál ve výrobě. To Vojtěch je naopak tváří firmy, věnuje se marketingu a samozřejmě obchodu, díky němuž se právě s Gabrielou seznámili.

Udržitelné bydlení pro budoucnost

„Dřevostavby jsou pro bydlení ekologičtější a ve finále i ekonomičtější varianta,“ vypíchl Vojtěch největší přednost profilace rodinné firmy. „Naším krédem je stavět s respektem k přírodě. I když je na dřevo jakožto stavební materiál pohlíženo často s nedůvěrou, má řadu výhod,“ pokračuje.

„Modulární dřevostavby se stavějí mnohem rychleji než tradiční stavby. To znamená, že náklady na zaměstnance jsou nižší, protože stavba trvá kratší dobu. Objem materiálů lze přesně vypočítat, tak se minimalizuje i riziko ztrát. Dřevo jako stavební materiál má lepší izolační vlastnosti než beton, což snižuje i provozní náklady. Neplatí ani zažitá zkratka, že dřevo rovná se zvýšené nebezpečí požáru. Splňujeme stejné normy jako stavby z jiných materiálů,“ říká Vojtěch.

Hlavní přednost práce firmy Eko modular je v tom, že modulární dřevostavba vzniká ve výrobní hale, nikoli na místě, kde bude jednou stát. Princip dovoluje, že si klient namodeluje dům podle svých představ – včetně vybavení, spotřebičů, klidně i vnitřních žaluzií nebo povlečení na postel. Hotový modul pak doveze a složí na místo určení jeřáb. Zákazník dostává dům, v němž může obratem bydlet.

Od obchodního k životnímu partnerství

Nejen role ve firmě, ale i postup ve společném životě, mají manželé Juřenčákovi trochu naruby. Společná odborná vášeň nevedla ke svatbě, jak by se dalo čekat, ale k založení vlastní společnosti. Eko modular se z tohoto spojenectví zrodil v únoru 2018. Až po řadě let a překonání výrobních a provozních peripetií přišli oba podnikatelé na to, že by mohli být i partnery životními. Tak se jejich společné firmě nakonec dostalo i značky „rodinná“.

V oblasti modulárních dřevostaveb byli manželé Juřenčákovi v ČR jedni z prvních pionýrů, a to jim přineslo pozici jedničky na trhu a specialistů, na které se obracejí architektonické i projekční kanceláře. Své modulární dřevostavby neustále vylepšují a drží jedno prvenství za druhým: vybudovali první modulární školku v ČR jako dřevostavbu, postavili první pasivní modulární dům na patro u nás, ozkoušeli modulární saunu, a současný cíl je realizovat modulární bytový dům.

Kromě výroby se věnují i vzdělávání

Dnes rodinná firma dává práci 18 lidem a dalším 50 z okolních firem. Vedle výroby se ale manželé Juřenčákovi věnují i vzdělávání a své expertní know-how předávají na školeních a seminářích odborníkům. A jak jinak v moderní době – natáčí i odborný podcast se stejnojmenným názvem firmy Eko modular.

Budoucnost udržitelného stavebnictví spatřují manželé Juřenčákovi právě ve svém oboru. Ať už se tedy role dřevostaveb v budoucnu posune jakýmkoli směrem, Juřenčákovi u toho budou první, přijdou s novinkami a vyladí je k dokonalosti.