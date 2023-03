„Jsem úplně obyčejná mamina od dvou dětí, jejímž cílem původně bylo – shodit pár kilo po druhém porodu.“ Takhle začíná své vyprávění Plzeňanka Iva Hinterholzingerová, dnes úspěšná a vyhledávaná trenérka fitness, instruktorka skupinových lekcí H.E.A.T programu, TRX, Pilates a zároveň majitelka EMS studia Bodyfit Miha ve Fitnessgalerii v Plzni.

Majitelka EMS studia Bodyfit Miha ve Fitnessgalerii v Plzni Iva Hinterholzingerová | Foto: Se svolením Ivy Hinterholzingerové

Začátek její kariéry se začal psát před deseti lety. „Nečekejte ale příběh ambiciózní sportovkyně. Jsem prostě mamina od dvou dětí a cvičení jsem se začala intenzivněji věnovat, abych se vrátila na mou dřívější váhu. Zamilovala jsem si H.E.A.T. program a navštěvovala jsem lekce u nás ve fitku skoro každý den. Tehdy ještě jako klientka. Neměla jsem bohužel dost peněz, abych si tento koníček mohla dovolit v takové intenzitě, jakou jsem potřebovala, a tak následoval kolotoč různých školení a rekvalifikací, jak na cvičení, tak třeba na masáže či kosmetiku,“ vzpomíná Iva, jak se dostala z pozice „cvičenky“ na „cvičitelku“.

Ráda líčí známé tváře. Vizážistku nastartovala soutěž krásy Pretty Woman

Pak navíc nastal zásadní životní zvrat a hnacím motorem už nebyla jen láska ke sportu, ale především potřeba finančně zabezpečit rodinu. „Zůstala jsem s dětmi sama. V té době bylo synovi 13 let a dceři pouhé dva roky, a tak jsem neměla možnost chodit klasicky do zaměstnání a jedinou možností bylo podnikat a svůj čas si sama plánovat,“ vzpomíná na těžké období.

Společná vášeň pro cvičení

Brzy se ale vše obrátilo k lepšímu. A jak paní Ivka z vlastní zkušenosti už ví a radí to i dalším ženám s podobným příběhem – hlavní je se z toho nezbláznit a nic nevzdávat.

„Je potřeba na sobě neustále pracovat a dívat se s optimismem dopředu. U mě byl třeba velký posun, když jsem si udělala rekvalifikaci na fitness trenéra a pilátes. Našla jsem si přítele Tomáše Pavízu, který byl sedm let v reprezentaci ČR v kulturistice a naučil mě silový trénink,“ pochvaluje si pomoc od partnera, se kterým ji mimo jiné pojí i společná vášeň pro cvičení.

Majitelka EMS studia Bodyfit Miha ve Fitnessgalerii v Plzni Iva HinterholzingerováZdroj: Se svolením Ivy Hinterholzingerové

Tehdy cvičila ve více posilovnách po Plzni, ale nakonec si vybrala Fitnessgalerii, kde dostala nabídku trénovat EMS – Elektrostimulace svalů. „Fungovali jsme úspěšně dva roky. Pak ale přišla doba covidová a vše, co jsme každý den budovali, bylo pryč,“ říká smutně Ivka.

Žena vyrábí kytice z čokolády, ovoce, sýra či uzenin. Inspiraci našla v Turecku

„Dnes mám své EMS studio – Bodyfit Miha. Dostala jsem prostor a čas ho postavit na nohy, poté jsem si ho pronajala na rok a posléze koupila. EMS považuji za cvičení budoucnosti. Říkám tomu urychlovač a nemyslete si, že je to bez práce. Původně byly stroje vynalezeny k lékařským účelům a ty, co mám já, jsou upraveny speciálně pro fitness obor. Máme samé dobré recenze a z toho mám velkou radost. Když jsem se cvičením začínala, tak by mě ani ve snu nenapadlo, kam až se dostanu,“ vysvětluje Hinterholzingerová.

A hned dodává, že má ještě spoustu dalších plánů do budoucna. „Když se ohlédnu zpět, mám za sebou hodně náročnou cestu, ale stálo to za to, tak mi držte palce,“ uzavírá s tím, že i ona drží palce všem, kteří se letos plánují dostat do lepší kondice.