Podnikání Roberta Humpála se začalo rozvíjet před deseti lety. Kladný vztah ke sportu měl ovšem už od svého útlého mládí, kdy hrál hokej. V pubertě se začal věnovat cvičení po vzoru svého bratra. „V šestnácti, když jsem skončil s hokejem, jsem začal cvičit a už jsem u toho zůstal, takže třicet let,“ nastiňuje.

Vypracoval se na šéfa ochranky klubu

Než se začal živit trenérským poradenstvím, dělal několik let ochranku v jednom z českobudějovických klubů, což podle něj bylo nejpříhodnější zaměstnání vzhledem k tomu, že ho bavilo posilovat a chtěl dobře vypadat.

„Cvičil jsem de facto kvůli práci a kvůli tomu, že to prostě miluju,“ říká Robert. Dokázal se přitom vypracovat na šéfa ochranky klubu. Ale v rámci trenérství mu přibývalo klientů a obě práce se už nedaly skloubit. „Možná kdyby nebyl covid, tak tam budu dřepět dodneška, protože jsem nerad opouštěl tu partu. Takže jsem rád, když nakonec rozhodl za mě, že jsem tam skončil,“ upřesňuje.

Fitness se Robert Humpál věnoval roky a měl viditelné výsledky. Pro rady si k němu chodili i ostatní cvičenci. „A tehdy mi moje dnes už bývalá manželka řekla, ať začnu podnikat a dělám to za peníze, za což jí dodneška děkuju,“ popisuje své začátky.

Poptávka po jeho službách rostla za covidu

Úspěšně absolvoval trenérský kurz, následně oslovil majitele českobudějovického e-shopu Kulturistika.com, zda by nechtěl rozšířit dosavadní prodej výživových doplňků o trenérské služby, a tak se jeho podnikání pomalu rozbíhalo. „A vlastně od té doby jsme na tom začali pracovat a jede to dodneška, což už je nějakých deset let,“ říká.

V průběhu pandemie, kdy byla zavřená fitness centra v celém Česku a lidé nemohli chodit cvičit, poptávka po službách Supertrenéra rapidně rostla. Lidé pracující na home-office se začali více zajímat o stravování a chtěli se doma alespoň nějak hýbat. „Protože dělám on-line poradenství a natáčím videa, tak si lidé začali vyhledávat a narazili na mě,“ nastiňuje.

close info Zdroj: se svolením Roberta Humpála zoom_in Fitness trenér Robert Humpál.

Robert Humpál svým klientům nabízí sestavení jídelníčků a tréninkového plánu na míru včetně komunikace s klientem přes sociální sítě WhatsApp a Messenger při jakémkoliv problému či dotazu.

„Klienti mi posílají každý týden výsledky měření i fotky a podle toho vždycky dále pracujeme. Pokud je to potřeba, upravím jídelní plán tak, abychom dosáhli požadované formy, kterou klient chce,“ přibližuje svoje služby.

Má klienty všech věkových kategorií

Současně s tím dělá na základě krevních testů poradenství ohledně hormonů nebo celkového zdraví. „Člověk přijde od doktora, který mu řekl, že má špatný cholesterol nebo zvýšené jaterní hodnoty. Uděláme testy, prohlédnu si výsledky a pak hledám souvislosti,“ doplňuje Robert Humpál.

Mezi jeho klienty patří lidé všech věkových kategorií. „Specializuji se na všechny. Nedá se říct, že bych někoho z nějakého důvodu odmítl,“ uvádí Robert Humpál. Zároveň ale dodává, že přednost dává spíše dospělým, kteří chtějí změnu z vlastní vůle. U dvanáctiletých dětí totiž taková motivace ještě úplně není. „I když taky musím přiznat, že jsem zaznamenal několik klientů, kteří chtěli řešit nadváhu svých dětí,“ prozrazuje.

Jako jeden z mála lidí pohybujících se v českém fitness navrhl dva produkty podporující výkon během tréninku. Do budoucna by chtěl sortiment ještě rozšířit. Chtěl by rozšiřovat služby on-line a vytvořit aplikaci, která by lidem usnadnila zapisování tréninků. „Sen je mít svoje fitko. Aby tady po mně prostě něco zůstalo,“ dodává na závěr Robert Humpál.