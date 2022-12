Čas utíkal, po zlínském gymnáziu Pavel studoval práva, ale nechal toho a začal se živit stavařinou. „Není to lehké odvětví, potřebujete ostré lokty a trvat na uhrazení faktur. Mě ale vždy bavilo něco vytvářet, stavět, zkrátka něco tvořit, co práci a dřině dá smysl. Něco, co pohladí zevnitř. Ten pocit, když odcházíte a rozhlédnete se a vidíte, že to, co po vás zůstalo, je lepší než to, co bylo předtím,“ říká a přikyvuje na myšlenku, že tohle dalo asi základ k jeho fotbalové vášni pro vznik stolního rolovacího fotbalu nazvaného Footballec.