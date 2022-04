„Byl o krok dál před ostatními v oboru. Díky jeho škole jsem uspěla v Americe a Itálii,“ dodala původem Olomoučanka.

Svět jí přidal 20 let praxe. Před dvěma roky se dnes šestačtyřicetiletá hostinská usadila v Mladějovicích, kde se chopila Formanky, kterou obec zrovna pronajímala. „Byla to výzva. Chvíli trvalo, než jsme to dali trochu dohromady a pořád je co zlepšovat. Spolupráce s obcí je výborná, tak nám daří podnik posouvat dál,“ popisovala.

Otevřela tehdy 25. ledna a v březnu kvůli pandemii koronaviru zase zavřela. „Přežili jsme díky okénku, podpoře obce a dotaci. Ztratili jsme ale dva roky. Jsme na začátku. Lidé se už ale vracejí. Lákáme je usilovně,“ usmívala se sympatická žena.

Chuť světové kuchyně

Do Formanky přinesla chuť světové kuchyně. Na jídelníčku se objevují kuřecí filátka s pestem, hovězí líčka, trhané vepřové, grilovaná panenka. „Snažím se trošičku přiblížit vyšší gastronomii, kterou u nás mají hosté za menší peníz. Děláme různé akce: zabíjačkové festy, zvěřinové hody, podle sezony,“ vyjmenovávala.

V týdnu večer je ale lokál u hlavní cesty mezi Šternberkem a Uničovem poloprázdný. Na pivo v poslední době zajde málokdo.„Pandemii vystřídala válka. Lidé mají obavy, co bude. Kdo by taky neměl. Ale nemá smysl brečet, musíme se tomu postavit a vidět dopředu,“ povzbuzovala se energická hostinská.