„Zaznamenávala jsem každý krůček, každý milník,“ vzpomíná Denisa. Za její profesionální éru a zcela nový životní směr může prakticky její manžel. Podpořil ji tím, že jí k třicátinám koupil první zrcadlovku. Časem na rodičovské dovolené zjistila, že jí focení dětí a rodiny už zkrátka nestačí.

Radost chtěla rozdávat dál. Založila si živnost a začala usilovně pracovat na svém portfoliu. „Fotila jsem kamarádky a jejich děti. Pak ale přišel nápad. Ten, který mé focení posunul i mezi širší klientelu. Venkovní podzimní focení. Na naší zahradě jsem postavila pár palet, nakoupila kytky, dýně a natrhala suchou trávu. A nastal boom, bylo to velice úspěšné, a tím se o mně dozvědělo víc a víc lidí,“ popisuje začátky Denisa.

Lovkyně emocí

Kromě krajiny a architektury fotí vše. Dala by se popsat jako lovkyně emocí a nenávratných momentek. Fotí i svatby, svatební hostiny a další věci s takovou událostí spojené. „Velká zábava bývá i na svatbách, hlavně v podvečerních hodinách. Tam se bavím docela dost,“ popisuje s úsměvem.

Další překvapení je prý vždy při focení s dětmi. Zázrak prý je, když focení s dítětem jde hladce. Když pózuje, usmívá se a je klidné. „To jsem asi nejvíc v šoku,“ uvádí. Jenže jak už to bývá, děti jsou zkrátka tvoři nevyzpytatelní. Nikdy nevíte, co udělají. „Často nevydrží na jednom místě, ksichtí se anebo absolutně odmítají se fotit. Jenže já už jsem zkušená matka a vím, co na ně platí.“

A jak dodává, má různé vychytávky – na sladkosti se nechá ukecat každé dítě, inu – někdy i dospělý, nebo na ně používá osvědčené „ksichtíky a úšklebky“. Její klienti jsou velmi často z výsledku dojati.

Pokud byste chtěli její fotografickou tvorbu sledovat, najdete ji na sociálních sítích jako Deni Uhlirova Photo. Na její fotky se mohou lidé podívat i na webových stránkách www.deniuhlirovaphoto.cz.

Bohužel i ona se v práci setkává s nevychovanými a bezohlednými lidmi. Nejvíc ji dokáže vytočit, když má domluvené focení s klientem a ten buď nedorazí, nebo jí těsně před začátkem napíše, že nepřijde. A co hůř, když se třeba neozve vůbec. „Jinak mě asi nevytočí nic. Mám dost dětí na to, že mě nerozladí ani zlobivé dítě,“ konstatuje Denisa.

Vysněné cíle

I ona má ale další cíle. „Můj cíl je více se zaměřit i na fineartové portrétové focení, které mě neskutečně baví. Fineart je už hranice mezi fotografií a uměleckým dílem, více si vyhrajete s postprodukcí, ale stojí to za to.“

Na otázku, co je to odpočinek, se Denisa upřímně zasmála. Má tři děti a práci, která ji naplňuje, ale odpočinku se jí příliš nedostává. Nejvíce si prý odpočine, když si prarodiče vezmou děti na víkend.