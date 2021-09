„Osobně jsem stál u vývoje desítek produktů v rámci webových nebo mobilní aplikací s přesahem do finančního, státního i soukromého sektoru. I přes řadu úspěšných projektů jsem si prošel i mnoha problematickými projekty. Obecně by se ale dalo říct, že na svůj životní projekt ještě stále čekám,“ dodává František Kohout na závěr.

„Ideální životní situace je taková, kdy vás a vaši rodinu uživí to, co vás zároveň baví a naplňuje. Optimisticky bych si dovolil říct, že mým plánem je činit tak po zbytek života, ale člověk nikdy neví. Kromě vývoje komerčních projektů se soustředím i na kryptoměny a poradenství v obecné rovině ICT uvnitř malých a středních firem, které řeší neustále opakující se problémy, většinou vycházející ze stejného vzorce a tím je nedostatečná nebo podceněná technologická příprava,“ sděluje.

Nevýhody spatřuje v nedostatku sociálních kontaktů a částečné ztrátě povědomí o reálném světě, nejen s ohledem na poslední rok, který jsme téměř všichni alespoň z nějaké části díky coronavirové infekci strávili doma. „Moje extrovertní povaha na tyto vlivy moc netrpí, ale pozoruji tyto potíže občas u mých kolegů nebo se mnohdy o těchto sociálních dopadech moderního světa dočítám v různých odborných článcích a médiích. Ačkoli je to u „ajťáka“ jako jsem já neobvyklé, nemám například žádnou sociální síť a zakládám si na reálném kontaktu, ale to už jsme u jiného tématu,“ uvádí František Kohout.

Výhodou jakéhokoli IT sektoru je zcela jistě uplatnitelnost jedince na trhu. „Díky mým znalostem mohu já i moje rodina žít relativně v klidu. I kdyby se mi nedařilo v podnikání, po mých zkušenostech a znalostech bude na trhu práce vysoká poptávka. Tedy alespoň v příštích několika dekádách, kdy nás poté možná nahradí roboti.

O programování se František Kohout zajímá od školního věku, nicméně k mobilním aplikacím se dostal až v okamžiku, kdy firmě, pro kterou dnes pracuje, začaly unikat zcela zásadní zakázky s tím, že mobilní aplikace zatím nevyvíjela. „Prudký nárůst chytrých zařízení na celosvětovém trhu nám otevřel oči a my se začali soustředit i na tento sektor“, svěřuje se a dodává, „podobně jako v mém oblíbeném mottu - přizpůsob se, inovuj anebo zemři!“

„Existuje řada způsobů, jak jeden zdrojový kód převést do jiného funkčního kódu pro danou platformu, ale v těchto řešeních jsme stále viděli nedostatky. Cestou, kterou jsme se nakonec vydali je jednoduchý princip, kdy webovou stránku nebo aplikaci uzavřeme do webového prohlížeče na dané mobilní nebo desktopové platformě,“ popisuje František Kohout.

O vývoj mobilních aplikací se zajímá více jak 8 let, v posledních čtyřech letech se ve společnosti Galosoft nebo LOGeco soustředí zejména na vývoj tzv. cross-platform aplikací.

