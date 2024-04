S pěstováním chilli papriček začal František Weiss ze Sokolova před třinácti lety. V tu chvíli ještě netušil, že se jeho záliba změní v podnikání. Dnes s kamarádem Danielem Všetečkou vyrábí nejen omáčky a pasty s chilli, ale i klobásy, nakládané hermelíny a utopence. Občas přitom musí pracovat s respirátorem a v rukavicích, v jeho výrobně to vypadá skoro jako v atomovém krytu.

Chilli omáčky, oceněné na mezinárodních soutěžích, dále pak naložené, sušené a čerstvé chilli papričky, chutney, čokolády, semínka a sazenice během sezony. To vše se dá u Palíto pořídit | Foto: se svolením Františka Weisse

Jak sám o sobě říká, je chillimagor. Nejen že má rád jakékoliv jídlo s chilli, výjimkou nejsou ani buchty nebo vánoční cukroví, ale chilli dává i do kafe. Ne nadarmo mu přátelé a lidé ze širokého okolí začali říkat chilližrout.

Jeho podnikání začalo tak, že začal doma vařit chilli omáčky a dával ochutnat kamarádům.

„Když jsem viděl jejich reakce, napadlo mě, že by nemusel být špatný nápad začít to dělat ve větším množství,“ vzpomíná František Weiss. Nejtěžší na výrobě podle něj není samotné zpracování papriček. Na to se dá podle podnikatele pomocí ochranných pomůcek připravit. Nejtěžší je udržet tu nejvyšší možnou kvalitu výrobku.

„Když ale pracujete s něčím tak pálivým, musíte pak dávat pozor, kam saháte. Není výjimkou, že si sáhnete do oka, nebo při návštěvě záchodu si pak sáhnete, kam nemáte,“ říká František. Občas se musí chilli zpracovávat s respirátorem a v rukavicích a ve výrobně to pak vypadá jako v atomovém krytu.

Časově náročná výroba

Za osm hodin práce jsou schopni uvařit dvě várky omáček. To je zhruba pět set skleniček. Záleží hodně i na části roku, ve které výroba probíhá.

„V sezoně se zpracovává hlavně čerstvé chilli. V zimních měsících se naopak soustředíme na výrobu omáček do zásoby a vývoj nových výrobků. V podstatě lze výrobu rozdělit na proces přípravy jednotlivých surovin, následné zpracování, naplnění do skleniček a poté pasterace,“ vysvětluje.

Milovníci chilli si u značky palito.cz přijdou na své. Nabízí především chilli omáčky oceněné na mezinárodních soutěžích, dále pak naložené, sušené a čerstvé chilli papričky.

Také mají v nabídce chutney, čokolády, semínka a sazenice během sezony. Mají i řadu omáček, které vaří pro restaurace v jejich designu.

František je opravdu milovník chilli každým coulem. Účastní se mistrovství v pojídání pálivých papriček. Před devíti lety se přihlásil na první takovouto soutěž a z padesáti zúčastněných se umístil na čtvrtém místě. A to ho nakoplo. O rok později už stál na bronzovém postu.

Samotná soutěž měla šestnáct kol, kdy se ochutnává od papriček, omáček až po samotný extrakt. „Ten měl hodnotu SHU devět milionů. Pro představu, policejní slzný sprej má přibližně čtyři miliony SHU. Samotná soutěž je tedy brutální zážitek,“ říká.

František Weiss nejen s chilli všeho druhu pracuje, ale i je pojídáZdroj: se svolením Františka Weisse

A dodává, že po soutěži musíte vše pomocí mléka a bílého jogurtu dostat z těla ven, máte zimnici a ležíte na lehátku na kapačkách. „Jsou u vás zdravotníci, kteří vás hlídají, takže žádné nebezpečí nehrozí,“ usmívá se František Weiss alias chilližrout.