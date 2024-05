Z mikrovlnky je pomocník na silnice. Opravují je pomocí inovativní technologie

Řidiči a cyklisté to dobře znají. Po zimě zůstaly na mnohých silnicích výtluky. Společnost FUTTEC přišla s řešením, které má s jejich opravou pomoci. Jedná se o inovativní mikrovlnný systém pro neinvazivní péči o vozovky. Ten je jediným dostupným řešením kvalitní opravy výtluků na asfaltových silnicích teplou balenou směsí i v zimních měsících. A to už do hodiny. Firma na tuto technologii nedávno získala evropský patent.

Mikrovlnný cestář FT3 plus v akci | Foto: se svolením společnosti FUTTEC