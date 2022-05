Objevuje se nabídka snídaňových menu, na popularitě nabírají kvalitní burgery všeho druhu. Na druhou stranu, zatím se nedá prý říci, že by zlomily hity let minulých, totiž pizzu, mexická jídla, steaky a svíčkovou.

Nové bistro je například Bělehradka „… se slanými a sladkými nejen snídaněmi, kávou od Caffé 08 a širokou nabídkou prosecca,“ v Bělehradské ulici. Případně Piknik restaurace se specializací na snídaně a brunch ve Štefánikově, Café Klíše, Putyka Pod Vanou a další, poměrně nové podniky.

Co se stravovacích zvyků a obliby jídel týká, své o tom ví šéf rozvozu v Replay's restaurantu na Klíši Jan Vosika. „Tak hamburgery jsou oblíbené celosvětově, lidé si je hodně objednávají, ale pizzu určitě nepřebijí. To by si snad musel dělat reklamu nějaký fastfoodový řetězec, aby její oblíbenost zlomil. Jinak lidé k nám chodí nejvíc asi na ty steaky, ty jsou skutečně hodně oblíbené. Následují mexická jídla a samozřejmě pizza, anebo i ty burgery,“ popsal.

Těžce vykoupené zkušenosti mají majitelky restaurace Bělehradka Monika Kučerová a Miluše Hrbková. Otvíraly totiž v říjnu, tedy v období kulminující pandemie a nutností předkládat potvrzení o očkování. „Každý, kdo otvírá nově, to mívá těžké, proto jsme o sobě dávaly vědět na sociálních sítích. Zpočátku jsme otvíraly o půl osmé, ale nikdo nechodil, tak jsme od Nového roku otvíraly o hodinu a půl později,“ vzpomínala Miluše. „Lidé neočkovaní chodit nemohli, i když by chtěli a dnes se k nám vrací a říkají, že konečně mohou a mají z toho radost. Dnes opět uvažujeme, že budeme otvírat dřív, protože si to lidé přejí,“ pokračovala.

No, a co je vlastně hitem v Bělehradce? „Hodně si u nás hosté dávají vejce Benedikt s holandskou omáčkou. To nikde v Ústí asi nedělají. Také si dávají zastřená vejce, omelety, opečený chleba s avokádem, salátek. Palačinky. Ale vejce Benedikt prostě lidi láká,“ doplnila Monika Kučerová.

Do jisté míry nová je i restaurace na Větruši, provozuje ji nový vlastník, hoteliér a restauratér David Kopač. Ten po covidu také zaváděl na jídelní a nápojový lístek novinky. „Období uzavírek jsme strávili jednak přepracováním služeb i nabídky restaurace a neustálými přípravami na znovuotevření. Nikdo ale nebyl schopen říct, kdy to bude. Tak jsme se připravovali a připravovali,“ vzpomínal.

Snažili se to období využít pro zlepšení věcí, k úpravám hotelu, vymalování. Prostě k údržbě, hlavně té, jež za plného provozu dělat nelze. „Vymysleli jsme také gastro kalendář na celý rok dle aktuálního ročního období. Děláme tematická menu k jídelnímu lístku, zimní, valentýnská, chřest, houby, Velikonoce, advent a tak dále,“ vypočítával.

Restaurace v minulosti získala ocenění za svíčkovou a ta patřila vždy k velmi oblíbeným pokrmům. Tím je i dnes. „Je stále součástí Větruše, s naší restaurací spojená a snažíme se držet její kvalitu. Zájem nás těší, spousta lidí se to dozvídá a přijíždí na ní. Druhá, velmi žádaná věc je náš telecí řízek, spousta lidí ho u nás vyhledává. Populární je i náš gastronomický kalendář, stal se takovým trendem, momentálně chřest. Po loňsku už jsme na něj měli spoustu poptávek,“ poznamenal Kopač.

Samozřejmě, své trendy mají i restaurace zavedené, například Hospůdka U Lípy na Střekově. „U nás je hit kuřecí pašerák a marinovaný stejk z krkovice, přezdívaný mariňák. Z nových věcí je v průměru hamburger, naopak neuspěla lipská placka, obdoba pizzy,“ dodal restauratér Vlastimil Žáček.