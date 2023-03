V současné době nabízí kromě mobilních tarifů i internet na doma a internetovou televizi. Navíc na konci roku 2021 spustila i vlastní e-shop s telefony. „I když jsme menší operátor, snažíme se našim zákazníkům nabídnout co nejširší spektrum služeb a produktů. A to bez toho, aniž bychom byli finančně spojeni s některým z velkých operátorů. V současné chvíli jsme tak největším nezávislým virtuálním operátorem na českém trhu,“ poukázala Lucie Kalusová na hlavní devizu společnosti GoMobil.

Z pohledu zákazníka se GoMobil od ostatních operátorů liší hlavně tím, že se snaží najít řešení pro všechny. Pro ty, kteří chtějí neomezené volání a data, ale také pro ty, kteří chtějí být primárně jen dostupní. „Snažíme se být flexibilní a reagovat na přání zákazníků, proto nabízíme tarify už od šedesáti korun,“ řekla Lucie Kalusová.

„Všechny služby máme od samotného začátku bez závazků, navíc si zákazníci mohou měnit nastavení podle svých potřeb,“ poukázala ředitelka společnosti GoMobil na hlavní výhody.

Společnost pečuje už o více než padesát tisíc zákazníků. „Snažíme se využívat moderních nástrojů, abychom dokázali vyřešit všechny podněty zákazníků. A to i mimo pracovní dobu našich pečovatelů. Proto používáme například i virtuálního asistenta, který se snaží se zákazníky vyřešit jednoduché dotazy, dokáže jim sdělit třeba informace o jejich faktuře. Složitější dotazy a podněty se ale snažíme řešit vždy osobně, ať už telefonicky, e-mailem či přes on-line chat,“ dodala Lucie Kalusová.

V červnu společnost GoMobil oslaví už desáté narozeniny. Má její ředitelka nějaké přání do dalších let? „Chtěli bychom udržet růst a získávat nové zákazníky,“ řekla. „Víme, že nemůžeme konkurovat největším operátorům z hlediska finančního zázemí, ale víme, že jim můžeme konkurovat v péči o zákazníka. To je pro nás podstatné. O každého zákazníka pečujeme tak, jako by byl náš jediný,“ dodala.