Jak to celé vlastně začalo? Jan Beneš (JB): Všechno to začalo na škole, kde jsme se s Jakubem potkávali jako spolužáci v ročníku. V Plzni jsem studoval fakultu aplikovaných věd a na začátku školy jsem grafiku a weby tvořil pouze pro zábavu. Až později, ve druhém nebo třetím ročníku, jsem si založil živnostenský list a přivydělával si na studentský život. S Jakubem jsme se znali od prvního ročníku, ale teprve až ve čtvrťáku jsme šli společně do jednoho výběrového řízení. Šlo o nové webové stránky pro Škodu Transportation.

Co bylo dál?

JB: První variantu webdesignu jsem navrhl já, Jakub jej následně posunul. Pak to zase nedalo mně a grafiku jsem upravil. Nakonec jsme se dostali až do finálního výběru, kde jsme stáli proti firmě s obratem desítek milionů korun. Během práce na zakázce jsme zjistili, že se nám dobře spolupracuje a že se dokážeme na spoustě profesních věcí v klidu dohodnout. Takže, než jsme znali výsledek výběrového řízení pro Škodovku, rozhodli jsme se, že budeme podnikat společně a založíme grafické studio pod značkou Beneš & Michl.

Jak jste si rozdělili práci v agentuře?

JB: V agentuře Beneš & Michl vedu kreativní tým a jsem zodpovědný za grafickou úroveň všech výstupů. Mám rád minimalistický design a systematičnost, což se projevuje například i v pojmenovávání souborů či vrstev v grafických programech. Jakub funguje jako strategy designer. Jeho zkušenosti a znalosti pomáhají naplnit obchodní cíle klientů. Dále dbá na všechny aspekty firmy od motivace lidí až po kvalitu realizace jednotlivých zakázek.

Máte recept na to, jak spolu podnikat tak dlouho?

Jakub Michl (JM): Začátky nebyly jednoduché. Začínali jsme od nuly bez jakékoli investice, ale nás to prostě bavilo. Pronajali jsme si kancelář na Roudné, kde jsme měli pouze vypůjčený stůl a každý svůj počítač. Co nám ale ve společném podnikání pomohlo nejvíce, bylo to, že jsme si už na začátku stanovili několik pravidel, kterými se řídíme dodnes. To je také důvod, proč jsme spolu založili i několik dalších firem a společně nám to stále funguje.

Jaká ta pravidla jsou?

JM: První pravidlem bylo, že do všeho půjdeme společně půl na půl a nebudeme dělat melouchy. Minimálně ne za peníze. Druhým pak, že pokud se jednomu nebo druhému nebude něco líbit, tak si to navzájem řekneme. Díky dodržování těchto pravidel jsme si vybudovali vzájemný respekt a důvěru, což se nám během let nespočetněkrát vyplatilo.

V čem dalším společně podnikáte?

JM: Jednou z dalších firem, co jsme založili, je i Patentoid.cz, portál pro online registraci ochranných známek. Nejsme advokáti, přestože pro nás pracují, takže jsme si mohli dovolit zcela změnit trh registrace ochranných známek.

JB: Vedle toho jsme založili agenturu na marketing OneBerg. Tu jsme se rozhodli rozjet až poté, kdy jsme v Plzni zjistili, že nemáme kam doporučovat naše klienty, kteří si žádali více, než jen webové stránky a grafiku. Všechna pravidla fungování z Beneš & Michl přesouváme i do ní. Agentura funguje už třetím rokem a daří se jí stabilně růst.