V roce 2015 se potkali v Chile – jak jinak, na stavbě fotovoltaické elektrárny – a přátelský vztah jim už zůstal. Zhruba po roce se dohodli, že by rádi pracovali jen sami pro sebe, se vším, co s tím souvisí, tedy i s připraveností nést konečnou zodpovědnost za podnikatelskou výhru nebo i prohru.

Původní nápad byl jednoduchý: pomáhat elektrikářským firmám, kterých znali oba dost, aby si našly zakázky v Německu, kde se v té době fotovoltaika prudce rozvíjela. „Velmi nám pomohlo, že jsme s Ondřejem každý úplně jiný. Je o patnáct let mladší a v podnikání ho baví finance – mne zase obchod. Díky tomu jsme si výborně pokryli dvě základní oblasti, které jsou pro každý podnikatelský start důležité,“ říká Aleš Spáčil, jinak vzděláním právník, teď ovšem více obchodník.

Byl u stavby jaderné elektrárny. Teď pomáhá firmám lépe využívat odpadní teplo

Záhy se však ukázalo, že mají na víc a že také chtějí víc. Během krátké doby začali montovat fotovoltaické elektrárny na klíč a nyní pro ně pracuje asi 400 lidí na stavbách ve čtrnácti členských státech Evropské unie.

Název společnosti přitom na první pohled není tuctový, Aleš Spáčil jej vykládá takto: „Anglické slovo „buddies“ se dá přeložit jako kámoši do nepohody, „kumpáni“. A protože se pohybujeme v zelené energetice, jsme green, tedy zelení kámoši.“

Ovšem pozor, i když firma staví všude, přece jen lze říci, že její specialitou jsou zejména elektrárny na střechách velkých budov – administrativních či skladových.

Slunce svítí všude

Jeden ze zcela nových projektů dovedl firmu ze světa opět domů, do Prahy, kde v prosinci 2022 začala budovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše nynějšího Kongresového centra, někdejšího Paláce kultury. Plocha pojme přes dva tisíce panelů s celkovým výkonem téměř jeden megawatt. Použitá střešní konstrukce umožní upevnění jednotlivých prvků pouhým zatížením, bez vrtání, k čemu poslouží speciální betonové dlaždice. Délka kabelů – dvacet kilometrů. Panely samotné jsou čínské výroby, což nepřekvapuje, neboť podíl tohoto obra na světové produkci je 97 procent.

Aleš Spáčil k tomu dodává: „Čína má ohromný vnitřní trh a intenzivně pracuje na proměně energetiky, protože její potřeba energie stále roste a zároveň je tamní energetický mix velmi neekologický. Díky tomu – a také díky poptávce ve světě – Čína postavila obří automatizované továrny, z nichž vycházejí velmi kvalitní panely.“

Úspory řeší i podnikatelé. Tady jsou tipy, na čem se dá ve firmách šetřit

Zda lidstvo využije jednou na solární energetiku například pouště, jak už to na Sahaře mělo být, ale projekt ztroskotal? Názor odborníka: „Sahara je z tohoto hlediska velmi atraktivní. Vědci spočítali, že využití její plochy by energetickou spotřebu Evropy pokrylo sedmtisíckrát. Jsou zde však dva fundamentální problémy: jednak jsme daleko od vyřešení přenosu, jednak učinit Evropu závislou na Africe s jejími národnostními, náboženskými a jinými konflikty by mohlo být fatální. Proto zastáváme názor, že elektřinu je dobré vyrábět i spotřebovávat lokálně.“

A co vzkazuje lidem, kteří by také chtěli podnikat? Tohle: „Pokud někdo uvažuje o samostatné dráze, ať po ní vykročí. Já jsem začal, když mi bylo přes padesát. V tomto věku mnoho vrstevníků o sobě pochybuje, protože pracovní trh má rád mladší pracovní síly. Ale když člověk sám podniká a pracuje, kdy a jak to považuje za vhodné, palmu vítězství si odnáší sám – ale za neúspěch může vinit také jen sám sebe.“